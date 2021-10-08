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參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

中國9月外匯存底3.2兆美元 連兩個月縮水

記者陳政錄／綜合報導

中國國家外匯管理局7日公布，中國9月底外匯存底規模3兆2006億美元，較8月底下降315億美元，已連續兩個月下降，且降幅0.97%是半年來最大。

中國國家外匯管理局解讀稱，這主要是受新冠肺炎疫情進展、美元指數上漲（意指美元升值）等影響，外匯存底以美元為計價貨幣，在資產價格變化等因素共同作用下，導致當月外匯存底規模下降。

中國國家外匯管理局同時公布，截至9月底，中國黃金儲備6264萬盎司（約1948噸），與8月持平。

中國國家外匯管理局副局長王春英強調，2021年9月，外匯市場運行平穩，外匯交易理性有序。但她坦言，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家金融資產價格總體下跌，加上外匯存底以美元為計價貨幣，導致折算後當月外匯存底規模下降。

展望未來，王春英表示，當前新冠肺炎疫情仍在持續演變，全球經濟復甦面臨挑戰，國際金融市場不確定性因素增多，中國經濟長期往好發展的基本面不變，發展韌性持續顯現，有利於外匯存底規模保持總體穩定。

據了解，中國外匯存底中，美元比重比較低，因此當美元升值時，換算回來的外匯存底通常就會減少，反之當美元貶值時，換算回來的外匯存底就會增加，顯示美元的升貶值通常是中國外匯存底增減的重要因素。

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