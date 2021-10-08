三星3奈米晶片量產 拚超車台積電

三星晶圓代工先進製程緊咬台積電。（路透資料照片）

三星 晶圓代工先進製程緊咬台積電 。三星7日宣布，預定2022年上半年開始為客戶量產首款3奈米晶片 ，第二代3奈米將於2023年生產，並於2025年量產2奈米晶片，是第一家釋出2奈米量產時間的晶圓代工廠。台積電先前宣布，3奈米預定2022下半年開始量產，三星的腳步似有超前的跡象。

台積電向來不評論競爭對手動態。業界分析，三星對先進製程量產時間「比較敢喊」，先前更訂下要在今年以內生產的目標，如今又延到明年上半年。相較之下，台積電3奈米已提前於今年3月開始風險性試產，並小量交貨，進度優於原先預期，量產時程可望較原先預計的2022年下半年提前，有望拿下蘋果、英特爾等大廠訂單。

因此，論客戶廣度、技術扎實度，以及良率穩定度，台積電仍比三星具有優勢，三星能否真能在明年上半年開始量產3奈米，並於2025年量產2奈米晶片，仍有待時間驗證。但可以確定的是，三星在先進製程以台積電為最大對手、一路緊咬的態勢不會改變。

三星7日舉辦「第五屆三星晶圓論壇（SFF）」，採線上方式進行，主題為「再多一維」（Adding One More Dimension），並於會中釋出先進製程藍圖。

三星表示，明年上半年把環繞閘極技術（GAA）部署到3奈米，且其3奈米節點發展順利，能夠順利量產，目前聚焦於維持良率穩定。三星說，相較於採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構的5奈米製程，該公司運用多橋通道場效電晶體（MBCFET）架構的3奈米製程，能使晶片面積減少35%、耗能降低50%、效能提高30%。

三星也計畫2023年量產第二代3奈米晶片，並從2025年開始，運用第三代GAA架構展開2奈米製程。

台積電則對2奈米量產時間表仍保持神祕，但2奈米建廠計畫已逐步明朗，竹科寶山擴建2奈米廠日前已過環評，隨著後續行政作業程序逐步依序過關，有助後續建廠用地取得並推進計畫。