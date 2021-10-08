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抖音、快手、嗶哩嗶哩… 中國視頻巨頭攻占消費者餐桌

記者戴瑞芬／綜合報導
視頻巨頭們攻占消費者的餐桌。(取材自微博)
視頻巨頭們攻占消費者的餐桌。(取材自微博)

抖音、快手、嗶哩嗶哩等視頻網站，帶火了一大群網紅品牌，不僅藉短視頻捧紅餐飲美食、發優惠券帶動粉絲經濟，現在視頻巨頭們還要攻占消費者的餐桌，有的涉足餐飲外賣，甚至開起連鎖餐飲，美食商機當前，搶食一杯羹。

視頻網站進軍餐飲業正掀起流行風潮，抖音就推出「心動外賣」瞄準外賣行業，在心動餐廳平台瀏覽餐廳的直播、短視頻，順手就直接點購優惠券送餐。心動外賣目前還在內測階段，但已計畫邀請抖音內的餐飲商家入駐，由商家進行配送服務。

生鮮電商叮咚買菜則開起了早餐店，瞄準消費力強卻趕時間的上班族，店面僅15平方米的線下早餐店「叮咚早上好」，利用「冰廚+微波爐」提供加熱即售的早餐。

嗶哩嗶哩7月入股在上海開出十家連鎖餐廳的「粉紅漢堡」，成為第二大股東；6月還投資了主打「日咖+夜酒」經營模式的咖啡連鎖品牌鷹集咖啡。

字節跳動則入股湖南長沙的三發餐飲，旗下擁有茶飲品牌「檸季」。而愛奇藝早在2020年就跨界進入餐飲業，註冊成立北京格芮馥餐飲管理企業，由愛奇藝創始人、CEO龔宇100%控股。

南方都市報報導，視頻網站的引流、帶貨能力超乎想像，做麻辣水煮牛肉的「二虎」餐廳老闆閆鋒以自身經歷表示，一開始推團購券時，購買者寥寥，後來加入視頻網站，利用達人探店的方式引流，一下子就火了。

他透露，在抖音透過達人探店視頻進行流量扶持，透過視頻展示商家的商品、環境和服務，對商家進行曝光、引流和種草（網路用語意指分享和推薦商品）。而是頻網站相對專業的內容製作往往能帶來較好的來店效果。易觀分析研究中心高級分析師李應濤認為，視頻網站掌握了移動網際網路時代的資訊入口，坐擁巨大流量，除了廣告和電商外，餐飲和外賣有望成為下一個變現出口。

抖音 咖啡 美食

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