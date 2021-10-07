港股通南向交易 可人民幣計價

香港 特首林鄭月娥 在施政報告上表示，將擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，容許「港股通」南向交易的股票 以人民幣計價；支持港交所改善上市機制，在香港設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度。

林鄭月娥6日公布其任內最後一份施政報告，這份報告重點並提到要加大土地房屋的供應，與之有關「香港新方向」是「北部都會區」概念。

她表示，將進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行以及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體的措施。

鳳凰網報導，在綠色金融部分，林鄭月娥提到，支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區域內綠色和可持續金融樞紐。

日前香港金管局宣稱正在就擴大人民幣在香港股票交易中的使用展開評估與研究。

香港金管局總裁余偉文在該機構組織的財資市場高峰會上表示，香港正在與中國當局研究擴大人民幣在香港股票交易中的使用事宜。

林鄭月娥在報告中首度提出占地逾300平方公里的「北部都會區」概念，未來可供250萬人居住，其範圍包括香港新界北區與大陸深圳毗鄰的天水圍、元朗、粉嶺、上水等現有新市鎮，另有六個新發展區，會額外開拓約600公頃土地，新開拓土地可以提供最多18.6萬個住宅單位。

今年3月以後，北京不斷傳出要求香港解決房屋土地問題的聲音，除領導人講話強調，有學者撰文直稱，北京中央有權協調香港土地供應。

也有風聲稱北京中央官員密會香港地產商，說香港的「遊戲規則已變」；駐港官員近期更直接到「籠屋」訪貧問苦。

林鄭月娥的施政報告，顯然與此背景有關。

她在報告中表示，提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並且開拓更多可供居住和產業發展的土地，同日公布《北部都會區發展策略》，介紹規畫背景、總體原則、目標和行動綱領。

這是在一國兩制框架下首份由香港特區政府編製，在空間觀念及策略思維上跨越港深兩地行政界線的策略和綱領，充分考慮中國十四五規畫對香港的支持。