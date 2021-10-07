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中國中古屋成交量 連五個月下滑

記者陳政錄／綜合報導

北京當局出手整頓房市和債務風險的背景下，數據顯示，2021年第三季，中國二手房（中古屋）市場持續走低，成交量出現連續五個月下跌，9月底，主要核心城市的中古屋市場交易規模，已回到2019年的水準。

克而瑞研究中心發布統計數據，今年年1到8月，中古屋市場累計成交面積達1億1364萬平方公尺，年增23%。雖整體仍高於去年，但報告稱，以增漲速度來看，下半年在北上廣深等城市，先後推出中古屋指導價下，市場熱度逐漸降溫，月成交量在4月之後，實現「五連降」。

以深圳市為例，數據顯示，2021年8月，深圳中古屋成交2043間，年減81.96%，月減20.1%；到了9月，深圳中古屋成交2185間，年減75.27%。

以包含北京、廈門、南京、大連、杭州在內，被重點監管的十個熱門城市來看，中古屋成交量也年減44%；在政策背景下，2021年9月，28個重點城市中古屋市場預計成交量，較2020年、2019年同期分別下跌23%和15%，傳統「金九銀十」旺季不再。

報告指出，在當局「住不炒」主基調不變下，預判2021年第四季，整體房價將保持穩中有降。

北京 中國 房價

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