我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

中國房企違約債務衝467億人民幣 Q4或現「至暗時刻」

記者陳政錄／綜合報導
中國多家房地產企業面臨資金可能斷鏈的危機。圖為山西太原一處售樓中心資料照。 （中新社資料照片）
中國多家房地產企業面臨資金可能斷鏈的危機。圖為山西太原一處售樓中心資料照。 （中新社資料照片）

中國房地產企業不只恒大面臨債務風暴，房市研究機構—克而瑞研究中心最新統據數據顯示，2021年以來，已有至少七家大型房企和多家開發商出現流動性緊張的問題，累計違約債券數量達39檔，金額467.5億元（人民幣，下同，約72.5億美元），較去年大增159%。

克而瑞並預估，今年第四季房企的整體到期債券約1082億元，年減7%，雖償債壓力有所緩解，但仍屬於歷史較高位，同時2022年上半年房企到期債券3671億元，償債壓力依舊很大。

克而瑞研究中心6日發布的資料顯示，2021年以來，包括華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恒大等多家開發商，都出現流動性緊張的問題。

克而瑞沒有公布個別房企的違約債券金額，但根據彭博整理的數據顯示，今年年底前，恒大共有6.69億美元的債券利息要支付。

分析指出，隨著資金鏈緊張加劇，房企債務清償能力下降，直接涉及到債券市場，持續引發資本市場對地產債的擔憂。

統計數據顯示，截至9月27日，2021年房地產企業的違約債券數量達39檔，較2020年增加25檔，累計金額達467.5億元，較2020年成長159%。

除建商發行的債券違約外，克而瑞研究中心進一步指出，房企債務違約情況可能會更為嚴重。

新京報報導也直言，2021年進入第四季，房地產企業還會出現「至暗時刻」。

在此背景下，近期還有兩家地產開發商面臨實質性的債務違約。

新力控股公告，未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排，於2021年9月18日支付應付利息合共3874萬元；由中共「紅二代」掌舵的花樣年控股，於10月4日公告，未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元。

債券 中國 恒大

上一則

EIA：縱推再生能源 碳排放量難減

延伸閱讀

中國建商頻出包 今年債券違約已破72億美元

中國建商頻出包 今年債券違約已破72億美元
恒大陷危機讓女員工跳舞娛樂客人？疑舊片重發搏眼球

恒大陷危機讓女員工跳舞娛樂客人？疑舊片重發搏眼球
百強房企 花樣年債務違約2億美元

百強房企 花樣年債務違約2億美元
無聲革命：恒大危機救或不救

無聲革命：恒大危機救或不救

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文