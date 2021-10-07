中國房企違約債務衝467億人民幣 Q4或現「至暗時刻」

中國多家房地產企業面臨資金可能斷鏈的危機。圖為山西太原一處售樓中心資料照。 （中新社資料照片）

中國 房地產企業不只恒大 面臨債務風暴，房市研究機構—克而瑞研究中心最新統據數據顯示，2021年以來，已有至少七家大型房企和多家開發商出現流動性緊張的問題，累計違約債券 數量達39檔，金額467.5億元（人民幣，下同，約72.5億美元），較去年大增159%。

克而瑞並預估，今年第四季房企的整體到期債券約1082億元，年減7%，雖償債壓力有所緩解，但仍屬於歷史較高位，同時2022年上半年房企到期債券3671億元，償債壓力依舊很大。

克而瑞研究中心6日發布的資料顯示，2021年以來，包括華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恒大等多家開發商，都出現流動性緊張的問題。

克而瑞沒有公布個別房企的違約債券金額，但根據彭博整理的數據顯示，今年年底前，恒大共有6.69億美元的債券利息要支付。

分析指出，隨著資金鏈緊張加劇，房企債務清償能力下降，直接涉及到債券市場，持續引發資本市場對地產債的擔憂。

統計數據顯示，截至9月27日，2021年房地產企業的違約債券數量達39檔，較2020年增加25檔，累計金額達467.5億元，較2020年成長159%。

除建商發行的債券違約外，克而瑞研究中心進一步指出，房企債務違約情況可能會更為嚴重。

新京報報導也直言，2021年進入第四季，房地產企業還會出現「至暗時刻」。

在此背景下，近期還有兩家地產開發商面臨實質性的債務違約。

新力控股公告，未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排，於2021年9月18日支付應付利息合共3874萬元；由中共「紅二代」掌舵的花樣年控股，於10月4日公告，未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元。