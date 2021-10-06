恒大陷危機讓女員工跳舞娛樂客人？疑舊片重發搏眼球

中國最大房地產發展商「恒大集團」深陷財務危機，微博部分用戶近日分享影片，似乎顯示恒大的女性職員不得不以跳舞的方式，才能娛樂人在展示中心的客戶。畫面翻攝：bilibili.com

中國最大房地產 發展商「恒大集團 」深陷財務危機，微博 部分用戶近日分享一部影片，似乎是指恒大女性職員不得不以跳舞的方式，才能娛樂人在展示中心的客戶。但經過查證，該片似乎早在一年多前就已出現。

轉載影片的《商業內幕》記者描述，微博用戶日前貼出這部近30秒影片，可見3名女子身穿緊身制服與細高跟鞋，就站在恒大集團一處公寓大樓與房地產建案模型的正前方，接著跟著音樂節拍表演精心編排的舞蹈。

有微博用戶在影片說明寫道，「恒大銷售的日子也不好過吧…」。另有網友批評，「毫無意義」、「整得跟鳳凰夜總會似的」與「這樣能賣掉房子才怪」。不過，也有網友表達疑惑，「還有銷售現在在跳舞？」

儘管《商業內幕》並不清楚影片的拍攝時間與地點，恒大也沒有答覆記者查詢。但根據後方的「貴陽恒大悦府」看板查詢，應是貴州省貴陽市的建案，房地產網站開盤預售日期為2020年6月，組團交房時間預期為2023年11月底。相同的影像則早在恒大出事前的2020年5月底就被網友上傳到《嗶哩嗶哩彈幕網》，題為「恒大售樓部的暖場舞蹈，你喜歡嗎？」

報導指，中國業務人員為推銷產品出奇招並不罕見，也不是第一次看到有人跳舞吸客。但恒大集團目前面臨至少3千億美元的負債，比任何其他公司都要多，北京迄今似乎無意出手挽救，有微博網友疑似之前就看過影片，回文指「猴年馬月的事也翻出來」。