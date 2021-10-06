我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

華為攻行動支付 挑戰兩巨頭支付寶、微信

記者陳政錄／綜合報導
華為將測試華為支付。（路透）
華為將測試華為支付。（路透）

中國行動支付將出現強勁對手，華為要向幾乎二分天下的支付寶、微信支付發起挑戰。即將到來的「華為開發者大會2021」向來是華為開發者及合作廠商熱門的朝聖活動，華為透露，將開啟手機用戶裝置「華為錢包」中的「華為支付」功能，來購買大會門票，正式測試華為支付功能。

華為開發者大會2021（Together）將於22日舉行，華為預告指出，大會上將聚焦鴻蒙系統（HarmonyOS）、智能家居辦公及華為支付等話題。

中國證券報報導，大會活動期間，用戶可透過「華為錢包」，選擇「華為支付」功能，用支持或綁定的銀行卡購買門票。

在此之前，華為支付選項尚未被開通，等於是藉由大會進行首次試驗，使用華為支付的門票價格可以便宜人民幣50元，以最便宜的普通票人民幣198元為例，相當於打了七五折。

在此之前，華為已於今年3月29日，透過收購深圳市訊聯智付網絡有限公司，取得中國支付牌照。華為當時回應稱，希望通過此次收購，給消費者提供更豐富的數位生活服務，為消費者打造更安全、更便捷的全場景智慧體驗。

一年一度的華為開發者大會預計22日至24日舉行，地點在有著華為「歐洲小鎮」之稱的東莞松山湖，對業界來說，這絕不止是一場發布會這麼簡單，大會將持續三天，除了首日萬眾矚目的主題演講外，還有大大小小N場技術論壇，詳細向開發者解析HMS Core、HarmonyOS、全屋智慧、AR/VR等各項內容。

對於華為產品相關的開發者來說，這是瞭解華為全球生態的絕佳機會，雖然具體會務內容大概要等到10月22日才揭曉，但從去年舉辦的活動中可以略窺一二，例如去年的技術論壇上，華為近400位頂尖專家，在開發框架、圖形圖像、多媒體、開發者工具、系統平台、應用市場與分發、商務合作、開發者支援等多個領域，分享最新的技術和洞見，與開發者們切磋技術經驗，傳授編碼心得，答疑解惑，讓開發者更深度地瞭解華為的技術和願景。

品牌突破 不用再繳過路費

目前中國市場上，提供第三方行動支付服務的平台App，主要有騰訊的微信支付、阿里巴巴體系的支付寶、中國銀聯的雲閃付，還有類似的美團支付，京東金融App等，而這次華為跨足行動支付領域，無疑是手機品牌的新突破，就像蘋果手機有Apple Pay一樣。

另一方面，近年中國當局不只推動數位化人民幣，更以「反壟斷」、「金融監管」的手段，推動行動支付平台整改，導致支付寶、微信相繼與中國銀聯推出的雲閃付互通互認，也陸續開通旗下App，支持對方陣營的支付方式，此時正是華為支付進軍行動支付市場的有利時機。

事實上，華為在行動支付領域準備已久，過去華為已在手機、平板電腦等各種裝置內大力推廣「華為錢包」（HUAWEI Pay），但實際上走的是中國銀聯的支付管道，仍須要繳納「過路費」，而即將亮劍的華為支付是華為自主的支付管道，無須向任何平台繳納「過路費」，地位等同支付寶、微信支付。

對於華為此次跨足行動支付領域，業內人士分析，目標不一定是與支付寶、微信支付兩大巨頭競爭，更可能是為完善自身鴻蒙系統商業體系的建設，就相當於蘋果公司的Apple Pay，仍會有一定的死忠粉絲愛用者。

華為 中國 行動支付

上一則

微軟在OEM、自有產品找平衡 目標都是「客戶需要什麼」

延伸閱讀

BBC前高層入職華為 發布公司門口自拍

BBC前高層入職華為 發布公司門口自拍
BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編

BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編
孟晚舟釋放前美曾表態對華為採行動 北京：盼糾正錯誤

孟晚舟釋放前美曾表態對華為採行動 北京：盼糾正錯誤
響應習近平「人才強國」 任正非：華為廣招國際人才

響應習近平「人才強國」 任正非：華為廣招國際人才

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺