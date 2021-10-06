華為攻行動支付 挑戰兩巨頭支付寶、微信

華為將測試華為支付。（路透）

中國行動支付 將出現強勁對手，華為 要向幾乎二分天下的支付寶、微信支付發起挑戰。即將到來的「華為開發者大會2021」向來是華為開發者及合作廠商熱門的朝聖活動，華為透露，將開啟手機用戶裝置「華為錢包」中的「華為支付」功能，來購買大會門票，正式測試華為支付功能。

華為開發者大會2021（Together）將於22日舉行，華為預告指出，大會上將聚焦鴻蒙系統（HarmonyOS）、智能家居辦公及華為支付等話題。

中國證券報報導，大會活動期間，用戶可透過「華為錢包」，選擇「華為支付」功能，用支持或綁定的銀行卡購買門票。

在此之前，華為支付選項尚未被開通，等於是藉由大會進行首次試驗，使用華為支付的門票價格可以便宜人民幣50元，以最便宜的普通票人民幣198元為例，相當於打了七五折。

在此之前，華為已於今年3月29日，透過收購深圳市訊聯智付網絡有限公司，取得中國支付牌照。華為當時回應稱，希望通過此次收購，給消費者提供更豐富的數位生活服務，為消費者打造更安全、更便捷的全場景智慧體驗。

一年一度的華為開發者大會預計22日至24日舉行，地點在有著華為「歐洲小鎮」之稱的東莞松山湖，對業界來說，這絕不止是一場發布會這麼簡單，大會將持續三天，除了首日萬眾矚目的主題演講外，還有大大小小N場技術論壇，詳細向開發者解析HMS Core、HarmonyOS、全屋智慧、AR/VR等各項內容。

對於華為產品相關的開發者來說，這是瞭解華為全球生態的絕佳機會，雖然具體會務內容大概要等到10月22日才揭曉，但從去年舉辦的活動中可以略窺一二，例如去年的技術論壇上，華為近400位頂尖專家，在開發框架、圖形圖像、多媒體、開發者工具、系統平台、應用市場與分發、商務合作、開發者支援等多個領域，分享最新的技術和洞見，與開發者們切磋技術經驗，傳授編碼心得，答疑解惑，讓開發者更深度地瞭解華為的技術和願景。

品牌突破 不用再繳過路費

目前中國市場上，提供第三方行動支付服務的平台App，主要有騰訊的微信支付、阿里巴巴體系的支付寶、中國銀聯的雲閃付，還有類似的美團支付，京東金融App等，而這次華為跨足行動支付領域，無疑是手機品牌的新突破，就像蘋果手機有Apple Pay一樣。

另一方面，近年中國當局不只推動數位化人民幣，更以「反壟斷」、「金融監管」的手段，推動行動支付平台整改，導致支付寶、微信相繼與中國銀聯推出的雲閃付互通互認，也陸續開通旗下App，支持對方陣營的支付方式，此時正是華為支付進軍行動支付市場的有利時機。

事實上，華為在行動支付領域準備已久，過去華為已在手機、平板電腦等各種裝置內大力推廣「華為錢包」（HUAWEI Pay），但實際上走的是中國銀聯的支付管道，仍須要繳納「過路費」，而即將亮劍的華為支付是華為自主的支付管道，無須向任何平台繳納「過路費」，地位等同支付寶、微信支付。

對於華為此次跨足行動支付領域，業內人士分析，目標不一定是與支付寶、微信支付兩大巨頭競爭，更可能是為完善自身鴻蒙系統商業體系的建設，就相當於蘋果公司的Apple Pay，仍會有一定的死忠粉絲愛用者。