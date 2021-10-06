百強房企 花樣年債務違約2億美元

花樣年建案效果圖。（取自公司官網）

中國房地產 企業爆雷不斷，長年被評為「百強房企」的花樣年公司4日晚間公告，未能償還一筆金額為2.06億美元，來自到期美元票據的債務。意味該公司出現了實質性的債務違約。

目前，花樣年已在港股停牌，截至9月28日，股價報港幣0.56元，今年以來股價大幅縮水55.5%，市值跌到港幣32.3億元。

花樣年於1996年由前中共中央政治局常委曾慶紅的侄女曾寶寶成立，總部位於廣東深圳，主要在深圳和四川成都等地開發房地產項目，2009年在香港聯交所主板上市。

回顧2020年，花樣年因年度合約銷售人民幣492億元，連續12年獲評「房地產百強企業」，但據該公司2021年半年報，多項業績數據下滑，上半年累計銷售額未達年度目標的一半。

貝殼研究院統計，花樣年剔除預收款後的資產負債率為72.7%，淨負債率為74.8%，現金短債比為1.59，在房企「三道紅線」僅踩中一條紅線。

花樣年先前還針對債務問題表示，公司經營情況良好，運營資金充裕，不存在任何流動性問題，並公布債券償還計畫，包括透過自有資金、出售大宗資產和啟動再融資工作等。但據陸媒統計，目前花樣年控股仍有12檔美元債券在外流通，餘額39.8億美元，其中有三檔今年內到期，共計7.62億美元。

在北京 當局出手整頓房市和債務風險的背景下，克而瑞地產研究中心（CRIC）3日發布報告顯示，2021年第3季，中國二手房（中古屋）市場持續走低，出現「五連降」，9月底，主要核心城市的中古屋市場交易規模，已回到2019年的水準。

CRIC數據統計，2021年1到8月，中國中古屋市場累計成交面積達1億1364萬平方公尺，年增23%。雖整體仍高於去年，但報告稱，以增漲速度來看，下半年在北上廣深等城市，先後推出中古屋指導價下，市場熱度逐漸降溫，月成交量在4月之後，實現「五連降」。

以包含北京、廈門、南京、大連、杭州在內，被重點監管的10個熱門城市來看，中古屋成交量也年減44%；在政策背景下，2021年9月，大陸28個重點城市中古屋市場預計成交量，較2020年、2019年同期分別下跌23%和15%，傳統「金九銀十」旺季不再。