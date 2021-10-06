美國商機日 台灣貿協看好台廠轉單效應

第10屆美國 商機日5日登場，台灣 貿協董事長黃志芳會後受訪指出，在中國限電、且美國公開表示「中國大陸若未能信守美中第一階段貿易協議，不排除加徵關稅」情況下，台商不但可能會有轉單效應，更應把台灣當成第一志願，將生產基地轉回台灣。

由經濟部貿易局、貿協主辦，美國在台協會（AIT）等協辦的美國商機日5日開幕，典禮邀請到美國聯邦高級官員商務部代理助理部長Richard Steffens零時差連線；接著由貿易局局長江文若分別與美國亞利桑那州及新墨西哥州政府簽署MOU。

黃志芳表示，從川普時期，美國就已非常強調「美國製造」政策，拜登上任後又再加碼，將來「不管是誰當美國總統，這個政策都不會改變」，台商將來如果要爭取美國商機，一定要把這一塊列入考慮。明年台灣形象展也將「東進」美國，這也是貿協首度走出新南向，到美國舉辦。

此外，針對美國貿易代表戴琪將與中國副總理劉鶴視訊對話，黃志芳表示，如果美中關稅繼續加碼，台商一定會受相當程度影響，但從2018年美中大打貿易戰、關稅戰起，台商已經開始分散布局，最近這一波缺電、物價高漲等，也讓台商思考應該要更有韌性的供應鏈 布局。他認為，如果真的發生，會出現轉單效應，台灣在供應鏈角色將更重要。

黃志芳說，台商應好好思考「回台投資」，在貿協的供應鏈重組報告調查中，多家海外台商都表示「要重組供應鏈的第一選項是台灣」。