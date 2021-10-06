我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

美國商機日 台灣貿協看好台廠轉單效應

記者黃有容／台北6日電

第10屆美國商機日5日登場，台灣貿協董事長黃志芳會後受訪指出，在中國限電、且美國公開表示「中國大陸若未能信守美中第一階段貿易協議，不排除加徵關稅」情況下，台商不但可能會有轉單效應，更應把台灣當成第一志願，將生產基地轉回台灣。

由經濟部貿易局、貿協主辦，美國在台協會（AIT）等協辦的美國商機日5日開幕，典禮邀請到美國聯邦高級官員商務部代理助理部長Richard Steffens零時差連線；接著由貿易局局長江文若分別與美國亞利桑那州及新墨西哥州政府簽署MOU。

黃志芳表示，從川普時期，美國就已非常強調「美國製造」政策，拜登上任後又再加碼，將來「不管是誰當美國總統，這個政策都不會改變」，台商將來如果要爭取美國商機，一定要把這一塊列入考慮。明年台灣形象展也將「東進」美國，這也是貿協首度走出新南向，到美國舉辦。

此外，針對美國貿易代表戴琪將與中國副總理劉鶴視訊對話，黃志芳表示，如果美中關稅繼續加碼，台商一定會受相當程度影響，但從2018年美中大打貿易戰、關稅戰起，台商已經開始分散布局，最近這一波缺電、物價高漲等，也讓台商思考應該要更有韌性的供應鏈布局。他認為，如果真的發生，會出現轉單效應，台灣在供應鏈角色將更重要。

黃志芳說，台商應好好思考「回台投資」，在貿協的供應鏈重組報告調查中，多家海外台商都表示「要重組供應鏈的第一選項是台灣」。

美國 台灣 供應鏈

上一則

科技股全面反彈 道指幾收復跌幅

下一則

成本增、供應鏈混亂 百事仍調升財測

延伸閱讀

美多名記者LinkedIn中國頁面被封 籲調查與中共的聯繫

美多名記者LinkedIn中國頁面被封 籲調查與中共的聯繫
憂中國核武擴張？美國下令中止向中國企業運送核原料

憂中國核武擴張？美國下令中止向中國企業運送核原料
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
睽違7個月 蘇利文將會楊潔篪 討論拜習線上峰會

睽違7個月 蘇利文將會楊潔篪 討論拜習線上峰會

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺