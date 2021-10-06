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上海美西運價「腰斬」台商憂 十一後又漲價

特派記者林宸誼／上海6日電
上海外高橋碼頭堆貨櫃。上港集團
上海外高橋碼頭堆貨櫃。上港集團

聽到上海美西線即期運價「腰斬」，不少台商並沒有鬆一口氣，反而指出海運價格並沒有跌回到疫情前，十一假期後擔心海運價格恐怕恢復漲價，加上接下來又將面臨耶誕節出貨超旺季，到時勢必又漲一波價。

昆山台商協會長宗緒惠表示，不少從事外貿的會員今年飽受缺櫃、缺船等許多不確定因素，「即使美西線海運價格3天跌去3個月的漲幅，但也沒有跌回到疫情前的價格，台商仍面臨沉重營運壓力。」

東莞台商協會秘書長顏士偉指出，會員的貨品從香港出貨或鹽田港出貨都有，大多發到美國東西岸，「海運價格一直漲，客戶大多能體諒並幫忙吸收，但緊接而來會遇到歐美黑色星期五購物節、感恩節及耶誕節交貨上架，會員擔心海運可能藉機調漲。」

家具大廠商億–ＫＹ董事長謝智通則表示，前陣子美國港口爆發疫情，卸貨時間從一周時間變成一個月，「雖然海運降價了，長灘港也終於採取每天24小時營運，解決港口貨滿為患，但接下來又是耶誕節的超旺季，還是得要繼續搶貨櫃、搶船。」

上海一名貨運代理人表示，基本上十一假期前，大約29日的船全部是最後一班，十一假期期間有10天時間貨代是沒有訂單，但船東的大船還是要開，所以會降價攬一波量，再根據假期安排跳港，工廠客戶往往看到價格一低，就去趕緊出貨滿足國外出口訂單需求，但其實假期結束後就恢復正常，船東就開始漲價。加上12月耶誕假期，因此航運市場每年8月到年底都是旺季。

今年以來，一路暴漲的海運價格讓全球貿易陷入窘境，截至9月30日，大陸出口貨櫃運價綜合指數（CCFI）報價3,235.26點，較年初漲幅超過90%，較2019年同期上漲288%，較2020年同期上漲257%，連創歷史新高。

疫情 耶誕節 美國

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