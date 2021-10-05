中國電荒 演變成灰犀牛事件 專家：長期電價漲定了

中國多地近期爆發的「電荒」，其實是典型「灰犀牛事件」：極可能發生且影響巨大，卻被眾人忽視的一次危機。（美聯社）

9月23日傍晚，瀋陽多個路段嚴重塞車，不是因下班交通尖峰時段，而是停電，紅綠燈不亮了。瀋陽一名男子受訪時說，當天下午4時多就突然停電，一直停到半夜11時半，「連吃飯的地方都沒有」。

對於無預警的大停電，瀋陽市工信局出面說明，這是因為電力缺口巨大，「為了保電網安全，沒辦法」；「沒有風，風電量少，火電儲力不足，馬上到供暖季了，煤還要留著供暖。」包括瀋陽在內多地近期爆發的「電荒」，其實是典型「灰犀牛事件」：極可能發生且影響巨大，卻被眾人忽視的一次危機。

今年中起，廣東、江蘇、浙江等地就已陸續發布「有序用電」通知。以廣東為例，5月開始執行「開五停二」錯峰用電方案，6月升級為「開三停三」，9月再升級為「開二停五」，部分地區甚至是「開一停六」。

只是一開始，限電只針對電解鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業，一般民眾根本感受不到缺電危機已迫在眉睫。直到有人電鍋裡的飯只煮一半，有人被困在電梯中、有人因手機 沒電出現與世隔絕的恐慌感，「限電」才瞬間成為網路熱搜詞。

據統計，8月下旬以來，中國 31個省份有浙江、江蘇、廣東、遼寧、重慶等20個省份宣布「限電」、「限產」。9月下旬，限電衝擊擴大，部分地區民生用電開始受到影響。

中國爆發電荒，原因主要有二：一是電力供需失衡。去年全社會用電量增長3.1%，但今年電力需求大增。根據中國國家能源局統計，今年前八月，全社會用電量大幅成長13.8%。

儘管積極發展風電、光電等新能源多年，火力發電迄今仍占中國電力供應的七成以上。但目前煤價基本已由市場決定，電價卻仍由政府管控，當前煤價居高不下，發電愈多虧愈多，自然影響電廠供電意願。

中新社引述廣東一家電廠負責人表示，現在火電每發1度電就虧損人民幣七、八分。如果機組全開，電廠一天虧損人民幣上百萬元。更重要的事，今年是中國執行「雙碳」目標「開局之年」。所謂「雙碳」目標就是中國國家主席習近平 去年9月在聯合國大會公開宣示：中國力爭於2030年前實現「碳達峰」，2060年前實現「碳中和」。為達成「雙碳」目標，中國今年全面強化「能耗雙控」，嚴控各地能源消耗總量和能源消耗強度。

8月中旬，中國國家發改委公布「2021年上半年地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」，點名批評多個省份能耗不降反升，遭點名的省份基本上正是目前限電較嚴重的地方。

國資委主管的「能源」雜誌封面報導「電荒預警」指出，雙碳目標下，要同時滿足環境友好與供給穩定安全，就要放棄「能源價格低廉」。據統計，7月底以來，至少八省調漲電價，可預期，實現雙碳目標，中國電價恐漲定了！