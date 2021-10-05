我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究：輝瑞第2劑打完半年「保護力剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

中限電 全球供應鏈危機恐加劇

記者簡永祥／台北5日電

中國這波限電正好在「金九銀十」黃金趕工出貨期，緊接而來，全球各項民生消費品也要趕著雙11、雙12、歐美黑色星期五購物節、感恩節及耶誕節交貨上架，突如其來的限電風暴，輕則打亂出貨排程，嚴重的話連出貨價一併調漲，漣漪效應很可能從中國向外擴散至全球。

這次列入高能耗的塑化、紡織、鋼鐵及各項加工產業，全被限電掃到，牽動相關原料價格一夕暴漲，很多零組件斷料，被迫停工廠商除面臨復電趕工人力成本上揚，緊接漲電價更如山雨欲來；據稱中國iPhone 13銷售打著「限電」影響供貨，通路先坐地起價宣稱「隔日買貴2000元」。

隨年底各國促銷節日到來，往年受消費者青睞的玩具、3C產品，可能無法全數如期交貨上架銷售，即使能順利交貨也可能調價，甚至節日最暢銷的蘋果手機和平板，都面臨供應鏈斷貨甚至砍單等處境，衍生災害會很慘重。

中國大陸被列入「能耗雙控」一級警示的有十多個省，陸續採取「拉閘限電」，範圍除東北三省，還包括台商密集設廠的長三角、珠三角及江浙等區域，台商說，中央只訂方向，地方自行揣摩上意胡亂出招，造成被停電廠商幾乎毫無預警就得配合停工。包括封測大廠日月光昆山廠、力成蘇州廠，導線架的長科、界霖蘇州廠，還有位於昆山的敬鵬、台光電、欣興、精成科、柏承等，及南電等印刷電路板廠，都公告配合限電上月底停工五天。但蘇州工業區的和艦、日月光投控旗下矽品蘇州廠和京元電等，台積電南京廠和松江廠都未停電，顯示中國大陸對半導體產業優先供電。

中國 台積電 黑色星期五

上一則

航空產業虧損 明年減近八成

下一則

加州外海油污 恐因風暴雪上加霜

延伸閱讀

中國電荒 減碳逼出灰犀牛

中國電荒 減碳逼出灰犀牛
新聞評論／中國無預警大限電 當心斷鏈後遺症

新聞評論／中國無預警大限電 當心斷鏈後遺症
中國限電 衝擊台灣電子供應鏈

中國限電 衝擊台灣電子供應鏈
天子腳下也限電 北京喊節能 「十一」燈光秀叫停

天子腳下也限電 北京喊節能 「十一」燈光秀叫停

熱門新聞

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜