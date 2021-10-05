中限電 全球供應鏈危機恐加劇

中國 這波限電正好在「金九銀十」黃金趕工出貨期，緊接而來，全球各項民生消費品也要趕著雙11、雙12、歐美黑色星期五 購物節、感恩節及耶誕節交貨上架，突如其來的限電風暴，輕則打亂出貨排程，嚴重的話連出貨價一併調漲，漣漪效應很可能從中國向外擴散至全球。

這次列入高能耗的塑化、紡織、鋼鐵及各項加工產業，全被限電掃到，牽動相關原料價格一夕暴漲，很多零組件斷料，被迫停工廠商除面臨復電趕工人力成本上揚，緊接漲電價更如山雨欲來；據稱中國iPhone 13銷售打著「限電」影響供貨，通路先坐地起價宣稱「隔日買貴2000元」。

隨年底各國促銷節日到來，往年受消費者青睞的玩具、3C產品，可能無法全數如期交貨上架銷售，即使能順利交貨也可能調價，甚至節日最暢銷的蘋果手機和平板，都面臨供應鏈斷貨甚至砍單等處境，衍生災害會很慘重。

中國大陸被列入「能耗雙控」一級警示的有十多個省，陸續採取「拉閘限電」，範圍除東北三省，還包括台商密集設廠的長三角、珠三角及江浙等區域，台商說，中央只訂方向，地方自行揣摩上意胡亂出招，造成被停電廠商幾乎毫無預警就得配合停工。包括封測大廠日月光昆山廠、力成蘇州廠，導線架的長科、界霖蘇州廠，還有位於昆山的敬鵬、台光電、欣興、精成科、柏承等，及南電等印刷電路板廠，都公告配合限電上月底停工五天。但蘇州工業區的和艦、日月光投控旗下矽品蘇州廠和京元電等，台積電 南京廠和松江廠都未停電，顯示中國大陸對半導體產業優先供電。