學者：中今年GDP成長率 必降

中國 嚴格實行「能耗雙控」政策，多地近期限電限產，電力緊缺鬧「電荒」，外界預期將衝擊中國今年經濟成長率，高盛 、野村等機構都下調中國今年GDP增速；學者也預期今年中國GDP增速必定下降，同時，中國限電限產將導致轉單效應。

高盛報告指出，多達44%中國工業活動受限電影響，經濟面臨「巨大下行壓力」，預估中國第3季GDP季增率為零，今年全年增速則下調0.4個百分點至7.8%。高盛指出，第4季仍存在相當大不確定性，上行和下行風險主要取決中國政府如何應對恒大債務問題、環保目標執行的嚴格程度及政策放鬆的程度。

中經院第一研究所助研究員王國臣認為，短期來看，中國今年GDP增速一定會受到衝擊，要解決限電問題，將調高電價，可能導致後續消費、物價指數提升，即「通貨膨脹」，進一步衝擊經濟動能，因此，GDP增速一定會再下降。他預測，今年中國GDP增速以7%為中心，正負0.5個百分點之間。

王國臣表示，這波限電限產可能產生轉單效應，在中國無法生產部分將轉單回台或新南向國家，美中關係、疫情 都是原因，更重要的是，中國生產成本升高，無論是工資還是環境，轉移是必然的。他同時指出，企業轉移會放緩腳步，中國產業鏈在世界上仍是最完備的，找尋替代基地並不容易；其次，即使轉移也不是全部，廠商生產不只看成本，更要看一國的內需市場，中國市場龐大，應會留下部分供應鏈。