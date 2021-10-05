我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究：輝瑞第2劑打完半年「保護力剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

學者：中今年GDP成長率 必降

記者林汪靜／台北5日電

中國嚴格實行「能耗雙控」政策，多地近期限電限產，電力緊缺鬧「電荒」，外界預期將衝擊中國今年經濟成長率，高盛、野村等機構都下調中國今年GDP增速；學者也預期今年中國GDP增速必定下降，同時，中國限電限產將導致轉單效應。

高盛報告指出，多達44%中國工業活動受限電影響，經濟面臨「巨大下行壓力」，預估中國第3季GDP季增率為零，今年全年增速則下調0.4個百分點至7.8%。高盛指出，第4季仍存在相當大不確定性，上行和下行風險主要取決中國政府如何應對恒大債務問題、環保目標執行的嚴格程度及政策放鬆的程度。

中經院第一研究所助研究員王國臣認為，短期來看，中國今年GDP增速一定會受到衝擊，要解決限電問題，將調高電價，可能導致後續消費、物價指數提升，即「通貨膨脹」，進一步衝擊經濟動能，因此，GDP增速一定會再下降。他預測，今年中國GDP增速以7%為中心，正負0.5個百分點之間。

王國臣表示，這波限電限產可能產生轉單效應，在中國無法生產部分將轉單回台或新南向國家，美中關係、疫情都是原因，更重要的是，中國生產成本升高，無論是工資還是環境，轉移是必然的。他同時指出，企業轉移會放緩腳步，中國產業鏈在世界上仍是最完備的，找尋替代基地並不容易；其次，即使轉移也不是全部，廠商生產不只看成本，更要看一國的內需市場，中國市場龐大，應會留下部分供應鏈。

中國 高盛 疫情

上一則

醫保走勢分化 未來多空歧異

下一則

航空產業虧損 明年減近八成

延伸閱讀

中國電荒 減碳逼出灰犀牛

中國電荒 減碳逼出灰犀牛
美股ETF成分公司 25%營收來自中國

美股ETF成分公司 25%營收來自中國
新聞評論／中國無預警大限電 當心斷鏈後遺症

新聞評論／中國無預警大限電 當心斷鏈後遺症
中國限電 衝擊台灣電子供應鏈

中國限電 衝擊台灣電子供應鏈

熱門新聞

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜