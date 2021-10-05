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防彈咖啡去年賺4.5億 「巨星傳奇」擬赴港上市

特派記者林宸誼／上海5日電

去年賣防彈咖啡營收4.57億元（人民幣，下同，約7080萬美元）的周杰倫概念股「巨星傳奇」，日前向港交所主板提交上市申請，控股股東及創辦人之一為藝人周杰倫的母親葉惠美，與另一創辦人楊峻榮共持股27.6%。

著名歌曲填詞人方文山，則為公司首席文化官，負責集團產品的行銷宣傳及創意策略規畫。

招股書顯示，巨星傳奇2018年、2019年、2020年營收分別為9468萬元、8658萬元、4.57億元。2021年上半年為1.66億元，年減46.8％。

2018年、2019年及2020年利潤分別為880萬元、2270萬元及7560萬元；2021年上半年期內利潤為829萬元，年減87.4%。

巨星傳奇在招股書上表示，自2020年下半年以來，並無可比規模的銷售及行銷活動，是魔胴防彈咖啡的銷售收入下降的原因。

招股書顯示，成立於2017年的巨星傳奇，專注於新零售和IP創作及營運，通過各種通路銷售健康管理產品及護膚產品，主要產品包括魔胴防彈咖啡及護膚品。

防彈飲料是一種高脂肪及充足蛋白質的飲料，專為低碳水化合物飲食計畫而設計，2020年，根據灼識諮詢報告，巨星傳奇是中國防彈飲料市場最大的公司，市占率為40.6%。

巨星傳奇表示，專注於利用各種社交電子商務通路上以獨有的明星IP為中心的私域流量，透過分銷商及經銷商來推廣產品。

招股書顯示，巨星傳奇在業務上高度綁定周杰倫的個人IP，是周多場大型音樂會的分包商、策畫者和投資者。

巨星傳奇參與項目包括周杰倫2017年和2018年在中國25個城市舉辦的世界巡迴演唱會、2019年在湛江舉辦的一場演唱會以及2020年在寧波舉辦的一場演唱會；周杰倫真人秀節目周遊記主創並擁有IP。

2019年8月，與杰威爾音樂訂立合作協議，共同開發及擁有周同學商標；2021年8月30日，與杰威爾音樂、Archstone訂立為期10年的IP授權協議，獲得在全球範圍內開展與周杰倫及其IP有關的各類專案的優先權，例如IP創造、活動及媒體製作。

周杰倫 咖啡 營收

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