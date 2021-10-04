傳上海美西線即期運價「腰斬」 因黃牛急賣囤積貨櫃

業界人士透露，上海美西線海運即期運價近期「腰斬」。（路透）

中國 到美國 之間的航運價格在9月初創下歷史新高後，上周傳出大幅下跌，原因是中國限電措施導致製造業減緩，黃牛等投機人士急著賣出他們囤積的現有貨櫃。

財新網報導，一家上海貨運公司主管上周四（9月30日）表示，從中國運往美西的40呎櫃運價在過去四天幾乎腰斬，從約15,000美元跌至稍高於8,000美元；運往東岸的即期運價超過20,000美元，跌到15,000美元以下，跌幅超過25%。

在疫情 前，運價通常是1,500美元左右。隨著疫情導致貨櫃需求飆升、世界各地港口的壅塞也導致貨櫃短缺，黃牛希望從價格上漲中獲利。

財新從貨運承攬業者得知，在9月最後一周，中國到西岸的航運費率幾乎腰斬。該航線是由美國貨櫃航運業者Matson營運。

Matson表示，該公司和即期運價下跌無關，而且在10月2日，回報給上海航運交易所、從中國到美西的40呎櫃的長期運價還比一個月前上漲200美元。

天風證券分析師表示，航運業者通常會制定長期的運價費率，但即期運價則是由貨運承攬業者、貨運代理業者報價，且是由供需決定的實際市場價格。

在上海航運交易所掛出、從中國運往美國的許多40呎櫃長期運價費率現在都低於5,000美元，遠低於即期運價。

分析師說，即期運價暴跌，主要是與立即性的季節因因素，以及與中國持續電力供應不足造成的減產有關。

中國多省正暫停工廠生產，以緩解能源短缺、或達到中央制定的能源消耗控制目標。這家上海航運公司的人士表示，隨著開始實施限產措施，黃牛急著賣掉囤積的現有貨櫃，導致價格崩跌。