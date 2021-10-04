我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

發現溫度和觸感的受體 美2學者獲諾貝爾醫學獎

傳上海美西線即期運價「腰斬」 因黃牛急賣囤積貨櫃

編譯葉亭均／綜合外電
業界人士透露，上海美西線海運即期運價近期「腰斬」。（路透）
業界人士透露，上海美西線海運即期運價近期「腰斬」。（路透）

中國美國之間的航運價格在9月初創下歷史新高後，上周傳出大幅下跌，原因是中國限電措施導致製造業減緩，黃牛等投機人士急著賣出他們囤積的現有貨櫃。

財新網報導，一家上海貨運公司主管上周四（9月30日）表示，從中國運往美西的40呎櫃運價在過去四天幾乎腰斬，從約15,000美元跌至稍高於8,000美元；運往東岸的即期運價超過20,000美元，跌到15,000美元以下，跌幅超過25%。

疫情前，運價通常是1,500美元左右。隨著疫情導致貨櫃需求飆升、世界各地港口的壅塞也導致貨櫃短缺，黃牛希望從價格上漲中獲利。

財新從貨運承攬業者得知，在9月最後一周，中國到西岸的航運費率幾乎腰斬。該航線是由美國貨櫃航運業者Matson營運。

Matson表示，該公司和即期運價下跌無關，而且在10月2日，回報給上海航運交易所、從中國到美西的40呎櫃的長期運價還比一個月前上漲200美元。

天風證券分析師表示，航運業者通常會制定長期的運價費率，但即期運價則是由貨運承攬業者、貨運代理業者報價，且是由供需決定的實際市場價格。

在上海航運交易所掛出、從中國運往美國的許多40呎櫃長期運價費率現在都低於5,000美元，遠低於即期運價。

分析師說，即期運價暴跌，主要是與立即性的季節因因素，以及與中國持續電力供應不足造成的減產有關。

中國多省正暫停工廠生產，以緩解能源短缺、或達到中央制定的能源消耗控制目標。這家上海航運公司的人士表示，隨著開始實施限產措施，黃牛急著賣掉囤積的現有貨櫃，導致價格崩跌。

中國 美國 疫情

上一則

2.6億美元 恒大爆新債務風險

下一則

美股ETF成分公司 25%營收來自中國

延伸閱讀

齊名楊麗萍 「最美楊貴妃」中國舞蹈家周潔60歲病逝

齊名楊麗萍 「最美楊貴妃」中國舞蹈家周潔60歲病逝
韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
無預警停電受不了 上海3000美商促當局管好用電

無預警停電受不了 上海3000美商促當局管好用電

熱門新聞

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台
「我們不是瘟神」 拿不到簽證和綠碼 在美華人望斷返鄉路

「我們不是瘟神」 拿不到簽證和綠碼 在美華人望斷返鄉路