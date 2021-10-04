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中國最大加密幣交易所 「火幣」年底清退

記者戴瑞芬／綜合報導
火幣網2013年成立，火幣OTC是火幣網官方推出的數位資產交易平台，將在今年底下架，退出中國市場。 （取材自微博）
火幣網2013年成立，火幣OTC是火幣網官方推出的數位資產交易平台，將在今年底下架，退出中國市場。 （取材自微博）

中國最大、全球第二的加密貨幣交易所「火幣」（Huobi）宣布，會在12月14日前關停中國用戶的幣幣交易、到12月31日前下架OTC（場外交易 ）的CNY交易，釋出退出幣圈的信號。

中國在9月24日出重拳，中國人民銀行等十部門發布「整治虛擬貨幣『挖礦』活動的通知」，點名虛擬貨幣「挖礦」被正式列為淘汰類產業。人行又發布「進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」，表明虛擬貨幣不具法定貨幣等同的法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動。

市場人士分析，官方表態從挖礦、到平台、到銀行、到OTC、到用戶的全方位打擊，沒有留下任何的死角。

通知下發當天，火幣宣布停止中國新用戶註冊，僅保留台灣與香港新用戶註冊，消息曝光一小時內，2.2萬枚比特幣（約合9.1億美元）從火幣轉出，提幣潮引發市場喧騰。

然而這樣還無法止血，中央文件下達一周後，火幣2日公告確定清退。據火幣公告指，會在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。市場研判火幣這次將是徹底退出幣圈。

火幣OTC是火幣網官方推出的數位資產交易平台，提供數位資產場外交易、虛擬貨幣在線購買、區塊鏈挖礦等。

同花順金融研究中心指出，中國80%的虛擬貨幣投資者都在火幣進行交易，但平台已被官方認定為非法交易。

火幣率先清退，恐將牽動OKEx、幣安等其他頭部交易所跟進。市場分析，中國重拳打擊虛擬貨幣交易，高壓監管的導火線是挖礦能耗和碳排放強度過高，挑戰能耗雙控和碳達峰碳中和的目標。

人行在處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知中，將虛擬貨幣挖礦列為淘汰產業，把挖礦和對地方政府的能耗雙控綁定起來，地方政府為了完成目標只能去打擊挖礦，幣圈因應斷網斷電、抽掉貸款、按期淘汰，也難以存活。

同時，虛擬貨幣的炒幣交易，紊亂正常金融秩序，虛擬貨幣也一度成為洗錢、逃稅、恐怖融資和跨境資金轉移的通道，催生違法犯罪，威脅社會穩定和國家安全。所以在大趨勢下，虛擬貨幣市場的整治力度加強。

虛擬貨幣 中國 台灣

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