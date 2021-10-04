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支付寶雲閃付 可互聯互通了

記者戴瑞芬／綜合報導

螞蟻集團的第三方支付平台「支付寶」2日宣布，與中國銀聯開展合作，推動線上、線下支付互聯互通。第一步開放的是淘寶平台，首批有85%淘寶商舖支持透過銀聯「雲閃付」付款。此外，支付寶與雲閃付掃碼互認，預計明年3月前會覆蓋中國所有城市。

同時，支付寶攜手銀聯完成與工行、建行、中行、交行、招行、中信等23家銀行開放合作，支持雲閃付及各銀行App掃描支付寶收款碼的支付功能。

中國銀聯是中國銀行卡聯合組織，整合了各家商業銀行的跨行交易清算系統，在線下支付市場占有壟斷地位。但在行動互聯網應用壯大後，為了抗衡第三方支付平台，2015年底推出雲閃付，作為銀行卡跨行、跨地區和跨境使用的行動支付。

銀聯儘管有各銀行撐腰，但雲閃付始終不敵第三方支付平台，尤其中國年活躍用戶達9億、全球用戶約12億、金融服務覆蓋7.2億消費者和2800萬中小微企業，全球規模第一的支付平台支付寶。

阿里巴巴集團創辦人、螞蟻集團實控人馬雲在去年螞蟻集團上市前，慷慨陳詞金融創新是「用基於大數據的信用體系，取代當前金融行業的當鋪思維」，但也引發中國官方「反壟斷」、「金融監管」出手，叫停螞蟻集團上市。

事隔近一年，螞蟻集團上市仍遙遙無期；但螞蟻核心業務已被重整分拆， 支付寶也「拆牆」與銀聯共享平台的生態系統。

如今，螞蟻「支付寶」與中國銀聯「雲閃付」攜手，推進線上、線下支付互聯互通。據支付寶官方微信透露，今年8月支付寶已完成接入銀聯雲閃付的技術研發，並逐步開放線上支付場景。

第一步開放的交易場景是淘寶平台，目前淘寶85%商鋪已經支持消費者通過雲閃付付款。安裝雲閃付App的用戶，在淘寶購物提交訂單後，即可在支付寶收銀台直接選擇雲閃付支付。

在線下方面，支付寶與中國銀聯目前包括在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等多個城市已實現收款碼掃碼互認，預計明年3月可覆蓋中國所有城市。

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟在上周的世界互聯網大會中，強調開放共享是數位化發展的基本精神，支付寶將加快開放力度。

支付寶 中國 螞蟻集團

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