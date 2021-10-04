中國限電 衝擊台灣電子供應鏈

美國 債務與中國 限電限排等問題持續牽動本周台股走勢，歷來9、10月是大廠對明年產業展望定調的空窗、等待期，市場相對易受到雜音和信心不足問題干擾，一有風吹草動將出現較大波動，尤其限電政策讓外界措手不及，過去也沒有類似經驗，市場擔憂程度明顯升溫。

在美債殖利率彈升、美國債務協商問題，以及中國雙限政策等衝擊下，台股上周大跌689點，收在16570點。不過，上周外資賣超862億元新台幣（約30.6億美元），但投信卻逆勢買超75億新台幣（約2.6億美元）。疫情對東南亞生產供應鏈 的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，仍是牽動未來市場表現的關鍵因素。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源觀察，意識形態、人口及與西方脫勾是中國中國近來作為的三大驅動力，政府正啟動新一輪結構性改革，想解決所得不均與環境汙染等問題，但若無經濟支撐難延續，也引起國際市場對中國政策風險的不安。中國在供應鏈的角色仍十分重要，若用力過猛，與中國貿易關係密切、很多原料都來自中國的台灣無法置身事外。

群益投信指出，中國限電措施勢必對電子供應鏈，以及全球消費電子旺季造成重大衝擊，消費性電子產品可能庫存調整，建議避開高存貨下游電子股。安聯投信指出，明年具利基的三大成長趨勢包括車用電子、速度規格提升及晶圓代工等大方向仍未改變，伺機布局仍是較佳應對策略。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，HPC、伺服器等高附加價值產品需求仍強勁，中國限電政策限制高耗能產業產能，可留意碳中和受惠概念股。第三代半導體在電動車需求暢旺下，長期趨勢仍看好。

王耀龍表示，台灣推出5倍劵來刺激經濟，而中國即將進入金9銀10的傳統旺季，內需消費及紙箱等需求可以期待。在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文也認為，美歐市場陸續擺脫疫情影響，消費動能增溫，第4季向來又是消費旺季，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠，加上部分中國非ESG企業受全球抵制，所帶動的轉單效應對台股具有正面幫助。