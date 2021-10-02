汽車晶片荒緩解 中國車市銷售再等3個月

半導體晶片 短缺拖累汽車 銷量，中國 汽車流通協會表示，車市10月銷量預計會比9月上升，預計汽車晶片缺口的高峰已經過去，晶片供應將會緩慢提升。專家表示，傳導至汽車終端銷售還需要三到五個月。

據Auto Forecast Solutions最新統計，截至9月底，由於晶片短缺，全球汽車市場累計減產量已達893.4萬輛，其中，中國汽車市場累計減產181.4萬輛，占總減產量的20.3%。

晶片短缺成為全球汽車產業共同面臨的問題，而中國作為全球第一大汽車市場，受到的影響更大。據AFS預測，今年全球汽車產量損失可能會突破1000萬輛大關。

中國汽車流通協會在微信公眾號發表最新「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示， 9 月汽車經銷商庫存預警指數為50.9%，比去年同期下降3.1個百分點，位於不景氣區間。

分析指，9月車市進入旺季，市場需求增加，但晶片短缺、原材料價格上漲、減產壓力繼續加大，新車供應不足。車市的熱銷車型緊缺、車價上漲、交付周期延長，均導致消費者持幣觀望，影響終端市場銷量。

調查顯示，進入10月雖然晶片短缺問題尚未緩解，且中國多地拉閘限電、疫情反覆，均會對市場造成衝擊；但預計10月車市銷量比9月上升。