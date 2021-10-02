我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

砸2.8億美元 鴻海強攻商用電動輕型卡車

編譯黃淑玲、記者蕭君暉、謝艾莉／綜合報導

台灣科技大廠鴻海1日宣布與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors簽署合作協議。包括兩項投資，包括鴻海以2.3億美元（約新台幣64.25億元）購買Lordstown位在俄亥俄州的廠房與設備，以及以每股6.89美元認購Lordstown約5000萬美元（約新台幣14億元）的普通股，為其代工製造Endurance全尺寸皮卡車款，並為另2.8一家新創車商Fisker代工生產電動車

法人指出，此一合作案對鴻海有三大利多，包括電動車對鴻海貢獻營收時程大幅縮短18個月，在美國投資電動車產線的金額較預期大幅減少；俄亥俄州當地的汽車供應鏈和生產環境，比威斯康辛州更成熟。

鴻海購買的廠房設備不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產，完成投資股權後，鴻海持股比重將達到3.83%。鴻海集團將聘僱雙方同意數量的營運與製造員工，並共同合作Lordstown未來車款的設計與工程作業。

彭博資訊分析，這項合作案帶給Lordstown與鴻海各自亟需的資源。Lordstown在鴻海集團協助下，加快大規模生產Endurance的進度，鴻海集團則在北美取得製造據點，在當地建立開放式的電動車平台，為Fisker等合作夥伴代工生產電動車。外媒報導，鴻海5月和Fisker敲定汽車代工協議，新工廠可望生產Fisker的第二款汽車，Fisker執行長費斯克9月30日表示，鴻海集團將在2024年之前，為Fisker每年打造15萬輛車。

外資表示，鴻海協助Lordstown製造皮卡電動車，最快明年4月可進入量產，比原先預估要到2023年第4季，首款Fisker電動車量產並貢獻營收，時程大幅縮短18個月。

鴻海 電動車 俄亥俄州

上一則

默克發表口服藥 道指大漲482點

下一則

誰最夠資格挑戰特斯拉 這個人點名德國車廠

延伸閱讀

鴻海買Lordstown車廠 Apple Car搶單不保證能成功

鴻海買Lordstown車廠 Apple Car搶單不保證能成功
廣東漲電價 牽動台商7大電子業敏感神經

廣東漲電價 牽動台商7大電子業敏感神經
鴻海轉進美俄州 搶Apple Car大單

鴻海轉進美俄州 搶Apple Car大單
鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步

鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭