砸2.8億美元 鴻海強攻商用電動輕型卡車

台灣科技大廠鴻海 1日宣布與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors簽署合作協議。包括兩項投資，包括鴻海以2.3億美元（約新台幣64.25億元）購買Lordstown位在俄亥俄州 的廠房與設備，以及以每股6.89美元認購Lordstown約5000萬美元（約新台幣14億元）的普通股，為其代工製造Endurance全尺寸皮卡車款，並為另2.8一家新創車商Fisker代工生產電動車 。

法人指出，此一合作案對鴻海有三大利多，包括電動車對鴻海貢獻營收時程大幅縮短18個月，在美國投資電動車產線的金額較預期大幅減少；俄亥俄州當地的汽車供應鏈和生產環境，比威斯康辛州更成熟。

鴻海購買的廠房設備不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產，完成投資股權後，鴻海持股比重將達到3.83%。鴻海集團將聘僱雙方同意數量的營運與製造員工，並共同合作Lordstown未來車款的設計與工程作業。

彭博資訊分析，這項合作案帶給Lordstown與鴻海各自亟需的資源。Lordstown在鴻海集團協助下，加快大規模生產Endurance的進度，鴻海集團則在北美取得製造據點，在當地建立開放式的電動車平台，為Fisker等合作夥伴代工生產電動車。外媒報導，鴻海5月和Fisker敲定汽車代工協議，新工廠可望生產Fisker的第二款汽車，Fisker執行長費斯克9月30日表示，鴻海集團將在2024年之前，為Fisker每年打造15萬輛車。

外資表示，鴻海協助Lordstown製造皮卡電動車，最快明年4月可進入量產，比原先預估要到2023年第4季，首款Fisker電動車量產並貢獻營收，時程大幅縮短18個月。