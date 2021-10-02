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中國蔚來汽車9月銷量衝破萬輛 重返第1

記者林宸誼／綜合報導
蔚來汽車重回交車量第一的寶座。圖為民眾在天津車展參觀蔚來汽車。(新華社)
蔚來汽車重回交車量第一的寶座。圖為民眾在天津車展參觀蔚來汽車。(新華社)

中國造車新勢力「蔚小理」1日發布今年9月的交車數據，其中蔚來和小鵬交車量雙雙破萬，蔚來汽車更重回交車量第一的寶座，小鵬汽車位列第二名，理想汽車受晶片影響交車量跌至7000輛。

澎湃新聞報導，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車9月交車量分別為10628輛、10412輛、7094輛。

業內認為，1萬輛的月度交車量數據是造車新勢力的關鍵點，理想汽車暫時未能與蔚來、小鵬一起跨過這一門檻。

單就第三季交車量來看，「蔚小理」三家車企的交車量相距甚微，其中小鵬汽車的累計交車輛最高，交車2萬5666輛，理想汽車交車2萬5116輛，蔚來汽車交車2萬4439輛。

從前三季的累計交車量來看，蔚來仍以較大的優勢領跑「蔚小理」，其中，蔚來汽車累計交車6萬6395輛，小鵬汽車累計交車5萬6404輛，理想汽車累計交車5萬5270輛。

蔚來汽車曾於9月初指出，「8月新增訂單達到歷史新高，如果供應鏈問題不進一步惡化，預計9月交付量可以再創月度交付紀錄。」以目前的交付量來看，蔚來汽車的供應鏈問題已得到緩解。

蔚來汽車相關負責人昨日表示，馬來西亞疫情對蔚來的影響還沒完全解除，「我們供應鏈團隊正在和供應商一道積極解決問題。」

他透露，蔚來汽車9月訂單量仍維持強勁勢頭，若供應鏈問題不進一步惡化，蔚來汽車第四季交車量將實現正增長。

小鵬汽車9月15日第三款車型小鵬P5上市，在開賣的24小時內，訂單量就超過6000輛，隨著小鵬P5的交車逐漸開啟，相信將會拉動小鵬汽車交車量提升。

理想汽車9月交車量受制於晶片供應，相較8月的9433輛出現25%的下滑，理想汽車總裁沈亞楠表示，公司正在採取更多措施，以確保零部件的供應，盡可能地縮短用戶提車等待周期。

汽車 供應鏈 晶片

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