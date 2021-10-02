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中國房企百強 今年前9月買地總額劇減

記者戴瑞芬／綜合報導

中國百強房企今年前9月買地累計總金額比去年下降9.8%，尤其代表性房企在9月買地總額年減26%。

中國指數研究院1日發布「房地產企業買地TOP 100」統計，今年前九月TOP 100企業買地總額為人民幣2兆1456億元(約3319億美元)，比去年同期下降9.8%。

再聚焦50家代表性房企買地數據，9月單月買地總額比去年更顯著下降26%，不過，比8月上升189.4%。

中指研究院企業事業部研究副總監劉水指出，指標房企9月買地總額出現比上年降、比上月升現象，主要是成都、廣州、深圳等一、二線大城9月集中推地，帶動買地金額走高，但就土地供給量則是下降。

從買地分布來看，重慶、杭州及長沙位列指標房企買地面積前三城市。從各城市群買地金額來看，長三角依舊領跑，累計前9月長三角買地金額人民幣3754億元，居四大城市群首位。

從TOP10房企買地來看，龍頭房企戰略布局聚焦重點城市。如招商蛇口、金地集團等龍頭企業偏在重點城市廣泛布局；區域性龍頭企業關注區域深耕戰略布局，如粵海控股以人民幣102億元競得廣州市雲港城地塊。

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