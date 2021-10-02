恒大黃金周業績能否賣房降負債 房市晴雨表

恒大集團9月房屋銷售金額比8月大減55%，「十一」黃金周能否賣房降負債，舒緩現金流及流動性壓力，備受關注。（本報資料照片）

恒大集團 還沒擺脫瀕臨破產陰影，10月1日又爆9月銷售大減55%。去年恒大打響「十一」黃金周的第一槍，祭出史上力度最大的七折賣房等系列讓利組合拳，衝刺「金九銀十」雙月銷售2000億元人民幣（約309億美元）目標，今年恒大是否還能在「十一」黃金周賣房降負債，成了樓市晴雨表，動見觀瞻。

界面新聞報導，中國 指數研究院發布1-9月房地產 企業銷售業績顯示，恒大前9月銷售額為4556.5億元，對比恒大公布今年前8月銷售4386.5億元，及8月銷售380.8億元，推算恒大9月銷售額為170億元，比8月大減55%。

9月通常是中國房地產業物業合約銷售高峰，恒大集團之前已經預警，擔憂持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，9月樓市銷售恐不樂觀，如今驗證恒大9月銷售持續大幅下降，跌逾五成，恐導致銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

自去年人民銀行「三條紅線」緊箍地產融資以來，恒大開始網上賣房，持續多次推出特大優惠折扣，大力促銷刺激收回現金流。去年「十一」黃金周狂賣600億元，衝刺「金九銀十」雙月銷售2000億元目標。

據統計，去年9月1日至10月8日38天內，恒大銷售額達1416.3億元，對比2019年同期銷售額為831.1億元，顯見恒大打折賣房得以快速回籠資金的方法奏效。

中國收緊樓市調控，針對房企賤賣資產來解決現金流的壓力，造成許多三、四線城市房價出現崩盤，為防牽動的系統性風險，迫使官方不得不發布「限跌令」來維穩房市。今年十一黃金周房企不再動輒出現打折賣房。

樓市銷售少了打折刺激，恒大集團在6月、7月和8月的地產合約銷售金額分別為716.3億元、437.8億元及380.8億元，呈下降趨勢。估算9月銷售額再進一步下滑至170億元，月減55%。

值得注意是，恒大在十一長假的銷售，會是房市觀察的晴雨表。專家指出，地方政府的土地財政大量依賴房企，房地產業的硬著陸不僅只是單一產業的影響，而是對於整個金融體系的衝擊，目前房市景氣出現轉折點，官方仍在持續調控下，房地產景氣持續降溫，恒大風暴引發房市高度曝險，令人憂心忡忡。