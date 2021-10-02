我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

恒大黃金周業績能否賣房降負債 房市晴雨表

記者戴瑞芬／綜合報導
恒大集團9月房屋銷售金額比8月大減55%，「十一」黃金周能否賣房降負債，舒緩現金流及流動性壓力，備受關注。（本報資料照片）
恒大集團9月房屋銷售金額比8月大減55%，「十一」黃金周能否賣房降負債，舒緩現金流及流動性壓力，備受關注。（本報資料照片）

恒大集團還沒擺脫瀕臨破產陰影，10月1日又爆9月銷售大減55%。去年恒大打響「十一」黃金周的第一槍，祭出史上力度最大的七折賣房等系列讓利組合拳，衝刺「金九銀十」雙月銷售2000億元人民幣（約309億美元）目標，今年恒大是否還能在「十一」黃金周賣房降負債，成了樓市晴雨表，動見觀瞻。

界面新聞報導，中國指數研究院發布1-9月房地產企業銷售業績顯示，恒大前9月銷售額為4556.5億元，對比恒大公布今年前8月銷售4386.5億元，及8月銷售380.8億元，推算恒大9月銷售額為170億元，比8月大減55%。

9月通常是中國房地產業物業合約銷售高峰，恒大集團之前已經預警，擔憂持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，9月樓市銷售恐不樂觀，如今驗證恒大9月銷售持續大幅下降，跌逾五成，恐導致銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

自去年人民銀行「三條紅線」緊箍地產融資以來，恒大開始網上賣房，持續多次推出特大優惠折扣，大力促銷刺激收回現金流。去年「十一」黃金周狂賣600億元，衝刺「金九銀十」雙月銷售2000億元目標。

據統計，去年9月1日至10月8日38天內，恒大銷售額達1416.3億元，對比2019年同期銷售額為831.1億元，顯見恒大打折賣房得以快速回籠資金的方法奏效。

中國收緊樓市調控，針對房企賤賣資產來解決現金流的壓力，造成許多三、四線城市房價出現崩盤，為防牽動的系統性風險，迫使官方不得不發布「限跌令」來維穩房市。今年十一黃金周房企不再動輒出現打折賣房。

樓市銷售少了打折刺激，恒大集團在6月、7月和8月的地產合約銷售金額分別為716.3億元、437.8億元及380.8億元，呈下降趨勢。估算9月銷售額再進一步下滑至170億元，月減55%。

值得注意是，恒大在十一長假的銷售，會是房市觀察的晴雨表。專家指出，地方政府的土地財政大量依賴房企，房地產業的硬著陸不僅只是單一產業的影響，而是對於整個金融體系的衝擊，目前房市景氣出現轉折點，官方仍在持續調控下，房地產景氣持續降溫，恒大風暴引發房市高度曝險，令人憂心忡忡。

恒大集團 房地產 中國

上一則

中國蔚來汽車9月銷量衝破萬輛 重返第1

下一則

策略師：美股10月將超越近期高點

延伸閱讀

恒大債務規模達3千億美元 傳北京安排萬科等國企收購

恒大債務規模達3千億美元 傳北京安排萬科等國企收購
恒大旗下足球隊 高薪外籍教頭提前解約

恒大旗下足球隊 高薪外籍教頭提前解約
高盛：恒大潛在負債1560億美元 須保住房地產業務

高盛：恒大潛在負債1560億美元 須保住房地產業務
恒大財務危機 傳至少8個受害者百人群組 遭微信封殺

恒大財務危機 傳至少8個受害者百人群組 遭微信封殺

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭