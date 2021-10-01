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財新9月中國製造業PMI為50 仍為17個月次低

財經新聞組／綜合報導

中國國家統計局和財新30日雙雙發布9月PMI指數（中國製造業採購經理人指數），這次，官方和財新的數據又分列50榮枯線的兩邊，不過，官方的數據49.6，低於榮枯線；而財新是50，超過上月0.8個百分點，雖落點擴張區間，但仍為17個月來次低。

不同於官方PMI指數主要以大中型企業為主，在能耗雙控政策壓力下，大型企業被限電限產，衝擊供應鏈。而財新偏重中小企業，據財新調查，9月製造業供給繼續收縮，需求邊際改善。由於疫情局部反覆及原材料供給不足，製造業生產指數連續第二個月位於收縮區間，降幅略有收窄。

其中，新訂單指數三個月來首次處於擴張區間，銷量上升的企業普遍反映客戶數量有所增長。分類別看，中間品類與投資品類的新訂單恢復增長，而消費品需求萎靡，顯示內需仍在分化。

對中小企業來說，外需依然相對薄弱。9月新出口訂單指數連續第二個月落於收縮區間，且收縮率較8月輕微加劇。受調查企業普遍表示，海外疫情加劇及航運困難導致出口銷售受挫。

供給放緩、需求擴張幅度有限，導致9月就業指數在收縮區間繼續下降。9月積壓工作量連續第七個月上升，且積壓率為2020年3月來最顯著。受訪企業反映，新接訂單增加，運輸延誤影響交貨，制約了廠商的訂單處理能力和完成率。

值得注意的是，9月製造業購進價格指數連續16個月位於擴張區間，且是四個月來最高值。調查企業反映，成本增加主要源於能源、工業金屬等產品價格大漲。出廠價格指數也進一步上揚，增速達三個月來最高，顯示由於需求尚可，成本端壓力可部分傳導至下游。

指數 疫情 中國

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