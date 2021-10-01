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廣東漲電價 牽動台商7大電子業敏感神經

財經新聞組／綜合報導

中國多省電價10月起喊漲，台資科技廠重鎮廣東省尖峰時間電價大漲25%，驚動當地台商。由於電力是企業生產必須成本，再度牽動七大電子業敏感神經。

根據台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）登錄資訊，台商共有951家落腳廣東，以鴻海、台達、光寶、國巨等四大集團規模相對大，牽涉的產業別涵蓋蘋果供應鏈、組裝代工、連接器、被動元件、電源供應器、電腦周邊、音響設備等七大領域。

蘋概股共有鴻海、美律、晶技等廠商落腳廣東，以鴻海最受關注。鴻海9月30日並未回應廣東省電價大漲可能導致製造成本升高的議題。

外資法人預估，蘋果iPhone主要在鴻海中國鄭州、深圳與太原三個廠區製造，廣東深圳占鴻海iPhone產能約兩成。由於中國電價上漲，是針對所有企業，一旦製造成本上升，整體蘋概股都將受牽連，鴻海的競爭對手立訊在廣東也有廠房。

同為蘋概股的電聲元件大廠美律指出，全力配合當地官方相關政策，因該公司屬於耗電相對較小的產業，評估電價上漲暫無重大影響。石英元件大廠晶技表示，位於廣東的台灣晶技華南辦事處主要負責銷售，中國生產基地位於寧波與重慶，預期廣東調漲電價影響不大。

台灣電源供應器三雄台達電、光寶、康舒也都在廣東省設有據點。對此，台達電表示，集團力行節能，且非高耗能產業，電力費用已在可控制的範圍中。未來將持續推動節能，廠區也會響應當地官方的錯峰政策，調整用電較多製程的作業時間。

被動元件方面，廣東更是大廠匯集重鎮，以國巨集團規模相對大，旗下凱美、奇力新都有工廠；另外，鋁電廠立隆電、設備廠雷科，以及千如、聚鼎等也都在廣東有投資。國巨指出，廣東廠區位於東莞，以後段包裝及出貨為主，耗電需求不若前端生產線這麼大，針對電價上漲，初步評估影響不大。

立隆電在惠州產能約占六成，立隆電先前表示，惠州廠已在上周配合廣東電網執行「開一停六」錯峰輪休方案。法人認為，電價上調之後，公司費用也會同步增加。

連接器廠共有廣宇、宣德、萬泰科、岳豐、東碩、瀚荃等六家台資企業在廣東省有工廠。儘管連接器並非用電大戶，但當地相關台商仍密切關注後續動態。

此外，電腦周邊業者包括群光、昆盈、華擎、技嘉、建準；音響設備相關廠商亞弘電、志豐；以及壓縮機大廠瑞智、零組件廠毅嘉也在廣東落腳。其中，瑞智廠區位於東莞，主要生產半成品壓縮機馬達，毅嘉中山廠目前生產機構整合元件，占合併營收25%。

鴻海 中國 台灣

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