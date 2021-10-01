聯想准登科創板 市值衝2500億 身價將超越中芯

上交所9月30日公告，聯想集團首次公開發行存託憑證（CDR）上市申請已獲受理。宣告聯想集團敲定在科創板上市，成為紅籌CDR回A第一股。

全球PC出貨量最大的龍頭聯想集團1994年在香港聯交所主板上市，並於1995年發行美國 存託憑證（ADR）。中國 證監會9月17日發布「關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍公告」後，聯想集團跑最快，不但創下遞件回A上市第一單，也將成為市值超越中芯國際的科創板一哥。

據聯想招股書申報稿顯示，聯想集團擬在科創版公開發行不超過13.38億份CDR，擬募集資金100億元人民幣(約15.4億美元)。

以科創板股票市價來看，聯想集團科創板上市之後市值接近2500億元，遠超科創板千億市值的四家金山辦公、中芯國際、傳音控股、瀾起科技，聯想集團將取代中芯國際穩坐科創版的C位。

值得一提的是，聯想集團在招股書披露，年均研發投入規模均超百億元，是目前科創板已掛牌和已申請企業中最高的。

招股書顯示，聯想集團2018/2019財年、2019/2020財年及2020/2021財年的研發投入分別為102.03億元、115.17億元及120.38億元，累計超過300億元。聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示， 聯想計畫在未來三年裡研發投入還將要翻倍成長，他透露，預計資金主要投資 在IT高科技方面，以及配合中國新基建的發展機會。

聯想集團在招股書中透露，擬將科創板募集資金的55%用於包括雲網融合新型基礎設施項目、數位化智能化解決方案項目及人工智能相關技術與應用項目；另外10%用於產業戰略投資項目，35%用於補充流動資金。

楊元慶也透露為何選擇回歸科創板，他表示，一方面回歸科創板將幫助公司增強國際與國內兩個市場的緊密連接，實現兩個市場協同效應的最大化；另一方面能更好利用中國資本市場的力量，增進公司資本結構的多元優化，壯大可持續發展戰略的資金實力。

聯想集團歷經技術轉型，從原本的電腦與硬體裝置的服務商，轉型成提供整合式IT服務解決方案供應商。今（2021）年8月「財富」雜誌公布2021年世界500強排行榜，已經連續上榜11年的聯想集團位列世界500強第159位，較去年大幅提升了65位。在淨資產收益率（ROE）榜上，聯想集團位列中國公司第一。

招股書顯示，聯想集團依託由智能物聯網（Smart IT）、智能基礎架搆（Smart Infrastructure）、行業智能（Smart Verticals）為支柱搭建的3S戰略框架及以「端-邊-雲-網-智」為技術架構的新IT，在汽車、3C、能源等為上百家企業客戶提供新IT智能化解決方案。

近日聯想集團發布新IT服務品牌—聯想TruScale，把傳統的硬件、軟件、服務分散採購的模式，設計、建設、運維分段實施的模式，整合成可以訂閱的、一站全包的服務模式。