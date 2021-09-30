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墨比爾斯：中國鐵腕整頓 投資中股前景更樂觀

編譯湯淑君／綜合外電
有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯仍樂觀看待中國投資前景。路透
有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯仍樂觀看待中國投資前景。路透

彭博資訊報導，北京當局最近對中國產業界展開一波波整肅行動，要求企業為社會公益服務，不要一味追逐獲利，只圖肥了創辦人和股東的荷包。這種態度轉變震驚全球投資人。

有人認為此刻投資中股風險太大，也有人認為這對中股是短空長多。唯一共識是中國投資環境已變，近期內波動加劇難免，投資人應靈活應變，順應中國當局政策優先事項趨吉避凶 。

有「新興市場教父」之稱的Mobius Capital Partners公司創始合夥人墨比爾斯（Mark Mobius）就說：「最近的事件讓我對投資中國資產更加樂觀。這顯示，中國政府熱中改善競爭力，並針對大型企業濫用市場支配地位的行為大力整頓，這對中小型企業有益。也與中國領導層熱切創造一個市場經濟的渴望相符。」

另外，被投資人奉為「女股神」的方舟投資管理公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）的看法則是，未來「很長一段時日」，中國市場都將承受壓力。

她表示，北京加強鐵腕掌控，令投資人猝不及防，在中國股市血流成河之後，方舟的做法是釐清哪些陸企「做的是投政府所好」之事——服務三線和四線城市的業者、物流業、生鮮百貨業。她的基金因此買進京東（JD.com）和拼多多（Pinduoduo），並淘汰掉備受政府監管壓力的個股，例如阿里巴巴。

伍德認為，整體而言， 中國當局確實加強規整頓，但長遠來看，她對中國投資環境並不悲觀，畢竟遏止成長和進步絕非北京政府所樂見。

中國 投資 北京

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