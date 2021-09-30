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中國鋰電池原料飆漲 今年最高增幅達235%

記者陳政錄／綜合報導
中國鋰電池原料現在一貨難求，價格高漲。圖為河北省唐山市一家鋰電池廠。(新華社)
中國鋰電池原料現在一貨難求，價格高漲。圖為河北省唐山市一家鋰電池廠。(新華社)

今年全球新能源汽車生產，因晶片短缺受到不小制約。值得注意的是，據央視報導，電動車必備的鋰電池，其上游原料市場價格也相當火爆，碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等都出現不同程度的上漲，有的原材料相比今年初，漲幅達到了235%。

據央視財經整理，正極材料是製造鋰電池最為關鍵的原材料，包括碳酸鋰、氫氧化鋰等。其中，電池級碳酸鋰價格已經接近每公噸19萬元人民幣(約2.9萬美元)，近一個月漲幅50%，比年初的5.7萬元漲了233%。

此外，電池級氫氧化鋰價格為每公噸17.4萬元，近一個月漲41%，較年初5.2萬元上漲235%；三元常規動力型電解液每公噸12萬元，近一個月漲了14%，較年初4.8萬元漲了150%。

江西永興某新能源科技公司主管劉華峰說，今年以來碳酸鋰產品價格持續上漲，最近一段時間更是幾乎每天價格都有變化。他表示，現在碳酸鋰平台價，每天大約會上漲每公噸3000元左右。

鋰電池行業分析師周天宇說，目前鋰電池的各種原材料幾乎是全線上漲，碳酸鋰、氫氧化鋰都突破了歷史最高價格，預計2021年第4季，這幾種原材料的價格還會在高位運行。

報導指，鋰電池被廣泛應用於電子產品、電力儲能，以及新能源汽車等領域，在市場需求增加下，很多原料生產企業的訂單已經排到了明年，採購方「一貨難求」。

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