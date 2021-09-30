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中國基石藥業獲准在台設子公司 擬售3標靶藥物

記者陳政錄／綜合報導
基石藥業是中國備受注目的新藥公司。（取材自基石藥業公司官網）
基石藥業是中國備受注目的新藥公司。（取材自基石藥業公司官網）

台灣的經濟部投審會29日召開第1205次委員會審議，核准中國大陸新創公司基石藥業投資新台幣1億6800萬元(約603萬美元)，在台設立台灣基石藥業有限公司，並限制僅得從事進口及銷售於加拿大、英國、美國生產製造之三款分子標靶藥物。

據了解，這三款藥物分別為腸胃道基質瘤靶向藥物Avapritinib、非小細胞肺癌靶向藥物Pralsetinib、急性骨髓性白血病靶向藥物Ivosidenib，投審會認為上述藥品並非在大陸生產，若未來獲台灣食藥署(TFDA)核准在台上市，可提供病友較多選擇。

基石藥業全稱是基石藥業(蘇州)有限公司，英文名為CStone Pharmaceuticals，是一家大陸創新型生物製藥公司，主要研究腫瘤免疫藥物和靶向藥物。2015年在英屬開曼群島註冊，2019年在港交所掛牌上市，於新藥研發領域備受矚目，2020年9月與輝瑞達成規模4.8億美元的戰略合作。

在此之前，基石藥業已分別透過第三方，於2019、2020年分別向台灣食藥署提出Ivosidenib、Avapritinib兩款藥物的上市申請，獲新藥優先審查資格認定，但目前還未通過。

投審會1205次委員會，核准及備查重大投資案件計四件，包括僑外投資兩件，規模115億400萬元、陸資投資兩件，共1億7095萬元。

僑外投資部分，核准泰商泰金寶科技股份有限公司以85億500萬元，增加投資原投資事業泰金寶電通股份有限公司，經營電子設備及其零組件批發業。

另備查新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD以29億9900萬元，增加投資原投資事業佇慧數據股份有限公司，經營資訊軟體服務業等。

陸資部分，核准陸資投資人英屬開曼群島商CStone Pharmaceuticals，以1億6800萬元，投資設立台灣基石藥業有限公司，並限制僅得從事進口及銷售於加拿大、英國、美國生產製造之三款分子標靶藥物。

另核准核准陸資投資人新加坡商杰普特光電有限公司，以295萬元，投資設立台灣杰普特光電有限公司，並限制僅得從事鐳射修阻機等機械設備及零部件之銷售、安裝、售後服務、軟體升級及硬體改良等技術服務。杰普特光電總部位於深圳，是一家大陸光電精密檢測及激光加工智能裝備提供商。

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