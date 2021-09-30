中國去年對外投資1537.1億美元 全球第一

中國商務部公布，去年中國對外直接投資達1537.1億美元，首度位居全球之冠。(中新社資料照片)

中國 商務部29日發布「2020年度中國對外直接投資 統計公報」顯示，2020年中國對外直接投資1537.1億美元，首次位居全球第一，年增12.3%。目前，全球80%以上的國家都有中國的投資。

截至2020年底，中國對外直接投資存量達2.58兆美元，次於美國 （8.13兆美元）與荷蘭（3.8兆美元），位居第三。

公報稱，中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，占全球比重連續五年超過一成，2020年占20.2%；存量占6.6%，較上年提升0.2個百分點。2020年中國雙向投資基本持平，「引進來」、「走出去」同步發展。

統計公報表示，截至2020年底，中國2.8萬家境內投資者已在全球189個國家設立對外直接投資企業4.5萬家，全球80%以上國家都有中國的投資，境外中資企業資產總額達7.9兆美元。

2020年中國對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，近七成投資流向租賃和商務服務、製造、批發和零售、金融領域，四大行業均超過百億美元。

截至2020年底，中國對外直接投資存量的八成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、信息傳輸/軟體等領域。