我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

中國去年對外投資1537.1億美元 全球第一

記者林則宏／綜合報導
中國商務部公布，去年中國對外直接投資達1537.1億美元，首度位居全球之冠。(中新社資料照片)
中國商務部公布，去年中國對外直接投資達1537.1億美元，首度位居全球之冠。(中新社資料照片)

中國商務部29日發布「2020年度中國對外直接投資統計公報」顯示，2020年中國對外直接投資1537.1億美元，首次位居全球第一，年增12.3%。目前，全球80%以上的國家都有中國的投資。

截至2020年底，中國對外直接投資存量達2.58兆美元，次於美國（8.13兆美元）與荷蘭（3.8兆美元），位居第三。

公報稱，中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，占全球比重連續五年超過一成，2020年占20.2%；存量占6.6%，較上年提升0.2個百分點。2020年中國雙向投資基本持平，「引進來」、「走出去」同步發展。

統計公報表示，截至2020年底，中國2.8萬家境內投資者已在全球189個國家設立對外直接投資企業4.5萬家，全球80%以上國家都有中國的投資，境外中資企業資產總額達7.9兆美元。

2020年中國對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，近七成投資流向租賃和商務服務、製造、批發和零售、金融領域，四大行業均超過百億美元。

截至2020年底，中國對外直接投資存量的八成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、信息傳輸/軟體等領域。

投資 中國 美國

上一則

鮑爾：通膨持續 明年才緩解

下一則

調查：餐廳業績比3個月前差

延伸閱讀

荷蘭總理被盯哨？ 媒體：販毒集團計畫綁架他

荷蘭總理被盯哨？ 媒體：販毒集團計畫綁架他
荷媒：荷蘭總理恐成販毒集團綁架目標

荷媒：荷蘭總理恐成販毒集團綁架目標
想打新冠疫苗陪伴將死祖母 荷蘭男孩告贏反疫苗父親

想打新冠疫苗陪伴將死祖母 荷蘭男孩告贏反疫苗父親
飛達廚浴五金鐵藝銅色門 折扣高達70%Off

飛達廚浴五金鐵藝銅色門 折扣高達70%Off

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望