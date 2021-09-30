孟晚舟才回中國… 加拿大擬禁用華為網路設備

華為 財務長孟晚舟才剛回中國不久，加拿大 政府就可能再次出手，這次目標，是瞄準她父親任正非創辦的企業華為。

據外媒報導，加拿大總理杜魯多 28日表示，可能在未來幾周決定，是否和其他「五眼聯盟」成員英美澳和紐西蘭一樣，禁用華為設備。

杜魯多說：「實際上一些加拿大電信公司在未來網路布建上，已開始排除華為設備；即使不是所有電信公司都這麼做，也算有許多公司都採取此做法。」

杜魯多日前成功贏得第三任總理任期後，正在努力組成新內閣，他在連任後首次記者會上表示，許多加拿大電信公司已開始將華為從他們的網路設備中移除。

杜魯多坦言，「我們（加拿大）將繼續權衡和研究各種選項，但毫無疑問，這個決定將在未來幾周內宣布。」

據路透和加拿大當地媒體環球新聞報導，在新政府就位之前，加拿大不太可能公布相關決定，但按照杜魯多的說法，加拿大新內閣最快在10月宣誓就職。

在此之前，曾使用過華為設備的加拿大兩大電信商貝爾（Bell Canada）、研科（Telus Corp），都已於去年6月宣布，要和歐洲供應商瑞典的愛立信（Ericsson）、芬蘭的諾基亞（NOKIA），合作建設5G網路。