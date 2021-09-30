我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

響應習近平「人才強國」 任正非：華為廣招國際人才

記者陳政錄／綜合報導
華為創辦人任正非在女兒孟晚舟回國後，首次發聲。（新華社）
華為創辦人任正非在女兒孟晚舟回國後，首次發聲。（新華社）

華為總裁任正非於公司內部「心聲社區」的署名文章29日公布，他在文章中寫道，要給華為海外研究所更多的預算，招募一些會使「洋槍洋砲」的「高鼻子」進來，走向國際化，例如把北美研究所改為人才招聘所。

這是任正非女兒孟晚舟25日回到中國後，任正非首次的對內談話，由於中國國家主席習近平28日才提到要打造「人才強國」，任正非對招募世界優秀人才的談話，被視為回應「人才強國」的最新動作。

據了解，華為的研究所就是指公司的研發中心，華為北美研究所位於美國加州，此前員工人數高達600人，因為被美國封殺而大量裁員，加上北美研究所很多研發資料無法傳回中國，華為決定把北美研究所搬到加拿大。華為在中國及全世界各地共有16個研究所。

任正非表示，公司處在戰略生存和發展的關鍵時期，要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才，要主動擁抱不同國別、不同種族的優秀人才，加強對跨專業、交叉學科人才的獲取與使用，不斷提升創新能力。

任正非還說，吸引全世界優秀人才為我所用，不要過分強調專業，人才只要願意轉行、足夠優秀，就可以拿著「手術刀」，參加我們「殺豬」戰鬥。

他表示，華為近兩年加大了海外留學生的招聘力度，現在要關注「高鼻子」人才的獲取，給予海外研究所更多的預算。任正非稱，海外研究所應同中國國內研究所一樣，與業務部門一起承擔起為公司發現人才、吸引人才的責任和使命。招聘調配部要延伸到海外研究所，延伸到全世界。

任正非還說，要成立「高級人才定薪科」，遵循人才市場競爭規律，打破平衡思想，對頂尖人才給出有競爭力的薪酬，要建設好上海淀山湖國際人才社區，並支持歐美一些優秀博士，來中國進入華為與中國高等學校聯合的博士後工作站進行研究。

這份談話稿在華為內部社區，發表時間為9月27日，習近平也剛在27到28日於北京舉行的「中共中央人才工作會議」上，提出將中國建設為人才強國的2025年、2030年、2035年三階段計畫，目標位居世界前列。

華為 中國 任正非

上一則

中國去年對外投資1537.1億美元 全球第一

延伸閱讀

孟晚舟回國後任正非說話了 要用海外研究所攬才

孟晚舟回國後任正非說話了 要用海外研究所攬才
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
拜登、習近平熱線提及孟晚舟 成獲釋關鍵

拜登、習近平熱線提及孟晚舟 成獲釋關鍵

黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利

黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望