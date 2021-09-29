鴻海搶攻電動車市場 攜手碩禾、榮炭、中碳加速研發

鴻海攜手碩禾、榮炭與中碳，加速開發電動車電池負極材料，預定在2023年推出首款電動巴士的動力電池。圖為鴻海電動車開放平台MIH展示電動車雛形。（本報資料照片）

鴻海 28日宣布攜手碩禾、榮炭與中碳，加速開發電動車 電池負極材料，建構台灣電動車電池生態系統，預定在2023年推出首款電動巴士的動力電池，搶攻全球電動商用車市場。這意味鴻海在電動車最關鍵的電池材料將有重大突破，要以新兵姿態，追擊大陸電池龍頭寧德時代。

寧德時代是大陸新能源汽車 電池系統廠，為大陸鋰電池龍頭，近期並新增特斯拉這個大咖客戶，備受矚目。目前全球電動車動力電池供應由大陸（市占率37%）、南韓（35%）和日本（20%）三分天下，鴻海結合碩禾、榮炭這兩家子公司，以及中碳的能量，正急起直追。

鴻海、碩禾、榮炭與中碳昨天簽署材料開發合作備忘錄，將結合中碳提供的高性能電池負極材料（介相石墨碳微球），碩禾提供矽／矽氧材料技術，以及榮炭提供高性價比的人造石墨，進一步合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。

未來四方將持續推進材料端的共同開發，提升負極材料能量密度、循環壽命與快充能力，進而提升電動車動力電池性能。

外界預估，電池模組可能是電動車中最貴的零組件，占整台電動車成本的35%到40%，因此，為了降低成本，並掌握關鍵零組件，鴻海集團必須建立電動車的動力電池供應鏈。

業界人士分析，動力電池材料中，負極電池材料因為物理特性相當不穩定，主要是矽在鋰電池進行充電時，容易有顆粒膨脹的疑慮，因此技術難度高，榮炭與碩禾透過獨家技術，已成功將穩定性提高，因此獲得鴻海集團青睞。

鴻海旗下鴻華先進科技自產電動巴士E BUS，將於2022年第2季陸續交車，同時進軍海內外電動商用車市場，預計集團首款電動巴士電池將導入該車款，持續壯大集團電動車生態系。

鴻海積極推動MIH聯盟，目前集結將近1900家軟硬體合作夥伴，充分運用其資通訊（ICT）產業全球布局與垂直整合能力，成為全球主要車廠的合作選擇。

鴻海已經分別與全球第四大汽車集團Stellantis、美國新創車廠Fisker、泰國PTT集團及大陸吉利等公司簽訂合作協定，分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提供完整服務，並打造電動車產業的新出海口。