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易綱：中國經濟潛在增速 有望上看6%

記者陳政錄／綜合報導
中國人民銀行行長易綱表示，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%到6%的區間。(路透)
中國人民銀行行長易綱表示，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%到6%的區間。(路透)

中國人民銀行行長易綱28日在人行主管刊物「金融研究」上，刊文表示中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%到6%的區間，有條件實施正常貨幣政策。他表示，中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

「金融研究」是人行、中國金融學會主辦的出版物，人行28日在官方網站上，公開易綱撰文全文。易綱首先表示，經過30多年的持續推進，中國的利率市場化改革取得顯著成效，已形成比較完整的市場化利率體系，收益率曲線也趨於成熟，為發揮好利率對宏觀經濟運行的重要調節功能創造了有利條件。

易綱接著一一介紹，中國在市場化利率體系中，最重要的政策工具，如公開市場操作、常備借貸便利（SLF）利率、中期借貸便利（MLF）利率、貸款市場報價利率（LPR）、存款準備金利率、上海銀行間同業拆放利率（Shibor）等。

對於未來展望，易綱說，當前全球主要發達經濟體的利率長期趨於下降，一些經濟體的政策利率已接近於零利率甚至負利率。

他表示，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%到6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上傾斜的形態。

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