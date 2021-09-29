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反壟斷效果顯現… 阿里、騰訊支付壁壘 打通了

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴證實旗下應用程式「餓了麼」等陸續接入微信支付。（路透）
阿里巴巴證實旗下應用程式「餓了麼」等陸續接入微信支付。（路透）

中國監管單位推動反壟斷效果顯現，阿里巴巴旗下多個App已接入騰訊旗下的微信支付，例如餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等，此外淘特、閒魚、盒馬等App也已經申請接入微信支付，正在等待審核。

阿里巴巴集團相關負責人表示，旗下應用陸續接入微信支付的消息屬實，公司堅信分享、連接和開放是健康數位生態的基礎，將繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。

21世紀經濟新聞、每日經濟新聞報導，里昂證券認為，監管機構對網路平台需開放外部網路連結要求，對阿里巴巴有利，因為阿里擁有更好的用戶體驗和更低流量獲取成本，由於商家不太可能將針對公共領域的行銷資金轉移到私人領域，因此預計對廣告收入的影響較小。

阿里巴巴和騰訊是中國網路科技巨頭，所涉及的業務繁多，幾乎可以自成生態，但也由於兩者的競爭性強大，使得兩家公司的業務大多互不相通。

例如騰訊旗下的微信支付和阿里巴巴的支付寶這兩大主流支付工具競爭性就非常強，因此一般在對方的生態圈中的其他服務一般不會兼容，在網路上因此常有「騰訊系」和「阿里系」之分。

中國人民銀行行長易綱日前在「中德金融科技與全球支付領域全景—探索新疆域」視訊會議表示，要強化反壟斷，推動大型網路平台企業開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權。

實際上，實現監管領域的互聯互通，是中國監管層一直以來的要求。

早在2019年9月，人行發布「金融科技（FinTech）發展規畫（2019-2021年）」就明確提出，推動條碼支付互聯互通，研究制訂條碼支付互聯互通技術標準，統一條碼支付編碼規則、建構條碼支付互聯互通技術體系，打通條碼支付服務壁壘，實現不同App和商戶條碼標識互認互掃。

星智金融研究院研究員黃大智表示，實現支付領域的互聯互通，有助於降低支付機構的營運成本和用戶的使用成本。

ShowFin智庫創始人寇向濤認為，如果支付領域可以實現真正的互聯互通，那對第三方支付行業意義非凡，將會給予中小支付機構更多的發展空間和參與競爭的機會，再者就是節省行業展業成本，商戶端不需要多個支付受理入口和設備，減少多品牌入網的投入。

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