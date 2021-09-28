新台幣爆量 終結3連升 貶至近月來新低

新台幣匯率昨（28）日爆量貶值，終場貶值6.3分，收27.785元，終結連三升並為近一個月低點。（路透）

熱錢賣股匯出，新台幣匯率 昨（28）日爆量貶值，終場貶值6.3分，收27.785元，終結連三升並為近一個月低點。台灣 匯銀主管指出，外資與金融業海外投資 款同步匯出，加上出口商蜂擁拋匯，一買一賣交投熱絡，使匯市一日爆出21.93億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，外資早盤匯入、午後匯出，但匯出規模大於匯入，估計全日淨買匯約5億美元；除外資匯出外，投信業ETF海外投資需求的美元買盤午後進場，使新台幣匯率由升翻貶。眼見匯價翻貶，場外觀望的出口商隨即一湧而上，市場交投轉趨熱絡，使匯市創下逾20億美元的成交巨量。

對於台北股匯雙挫，匯銀主管分析，主要是中國恒大事件疑慮未除，如今又有限電問題，顯示中國政策不確定性極高，風險偏好降溫下，外資賣股撤出，導致台北股匯雙雙下滑。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價，1個月期目標價由27.662元下滑至27.69元附近，顯示海外法人預估，新台幣匯率短期內升勢降溫。

央行統計顯示，美元指數昨日上漲0.11%，非美貨幣漲跌互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.64%，日圓貶值0.42%，新台幣貶值0.23%，星元貶值0.13%。

主要亞幣裡，人民幣走勢一枝獨秀，昨日升值0.08%、相對抗跌。

今年以來，新台幣累計升值2.6%，超前人民幣升幅1.29%，穩居「最強亞幣」寶座；至於韓元、日圓與星元等主要亞幣，今年累計貶值8.28%、7.31%和2.56%。