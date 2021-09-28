我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／疫情又起 德州醫師嘆政治誤了多少命

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

新台幣爆量 終結3連升 貶至近月來新低

記者陳美君／台北報導
新台幣匯率昨（28）日爆量貶值，終場貶值6.3分，收27.785元，終結連三升並為近一個月低點。（路透）
新台幣匯率昨（28）日爆量貶值，終場貶值6.3分，收27.785元，終結連三升並為近一個月低點。（路透）

熱錢賣股匯出，新台幣匯率昨（28）日爆量貶值，終場貶值6.3分，收27.785元，終結連三升並為近一個月低點。台灣匯銀主管指出，外資與金融業海外投資款同步匯出，加上出口商蜂擁拋匯，一買一賣交投熱絡，使匯市一日爆出21.93億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，外資早盤匯入、午後匯出，但匯出規模大於匯入，估計全日淨買匯約5億美元；除外資匯出外，投信業ETF海外投資需求的美元買盤午後進場，使新台幣匯率由升翻貶。眼見匯價翻貶，場外觀望的出口商隨即一湧而上，市場交投轉趨熱絡，使匯市創下逾20億美元的成交巨量。

對於台北股匯雙挫，匯銀主管分析，主要是中國恒大事件疑慮未除，如今又有限電問題，顯示中國政策不確定性極高，風險偏好降溫下，外資賣股撤出，導致台北股匯雙雙下滑。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價，1個月期目標價由27.662元下滑至27.69元附近，顯示海外法人預估，新台幣匯率短期內升勢降溫。

央行統計顯示，美元指數昨日上漲0.11%，非美貨幣漲跌互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.64%，日圓貶值0.42%，新台幣貶值0.23%，星元貶值0.13%。

主要亞幣裡，人民幣走勢一枝獨秀，昨日升值0.08%、相對抗跌。

今年以來，新台幣累計升值2.6%，超前人民幣升幅1.29%，穩居「最強亞幣」寶座；至於韓元、日圓與星元等主要亞幣，今年累計貶值8.28%、7.31%和2.56%。

彭博資訊報導，台灣壽險業者正利用近來美台公債殖利率差縮小的機會，拉長新台幣匯率避...
彭博資訊報導，台灣壽險業者正利用近來美台公債殖利率差縮小的機會，拉長新台幣匯率避險部位的持有時間，把部分12個月期換匯部位換成2-3年期的換匯部位。網路照片

匯率 台灣 投資

上一則

超微蘇姿丰：晶片短缺未降溫 明年上半年「可能吃緊」

延伸閱讀

官方將出手？深圳政府正調查恒大旗下理財產品

官方將出手？深圳政府正調查恒大旗下理財產品
中國恒大危機 港財政司：對香港金融性風險低

中國恒大危機 港財政司：對香港金融性風險低
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查