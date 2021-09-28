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中國缺電風暴 台商心驚：比缺料還可怕

財經新聞組／綜合報導

中國大蘇州一帶包含昆山等地拉高限電規模，不少廠商近日啟動停工措施，業者私下透露，目前狀況還可透過庫存因應，但最擔心10月之後若供電時有時無，「會比缺料還可怕」，甚至引爆新一波「完美風暴」，嚴重的話，今年第4季歐美感恩節、聖誕節等傳統旺季也恐報銷。

PCB業界指出，以昆山為例，當地此波限電停工時間最長四、五天，雖然實質上對工廠運作有部分影響，但對供應鏈、乃至於客戶端的心理層面衝擊更大，尤其客戶非常關注後續發展，詢問不斷。因應短期限電停工，各廠普遍有三種應對措施，包含調度其他廠區生產、動用約半個月至一個月庫存品支援，及提前歲修與調整後續生產人力。

至於今年9月至10月能否延續旺季效應，有PCB廠直言，目前僅能期待10月供電恢復正常，維持去年同期生產水準即可，不能期待大幅超越去年十一前的拉貨，因為下游客戶也有部分廠區受物流、限電等干擾拉貨。

市場也憂心限電恐衝擊台灣散熱廠第4季業績。業界人士表示，雖然短時間內影響有限，但如果十一連假後，當地政府又祭出限電停工令，勢必影響年底歐美消費性產品旺季備貨，進而衝擊供應鏈營運。

台灣散熱廠在中國中國設廠家數超過十家，多數集中在蘇州、昆山等地，包括雙鴻、建準、超眾、泰碩、奇鋐等散熱廠中國廠區都散落在上述區域，受影響程度不一。

不具名的散熱業者透露，過去中國就曾有限電措施，但不曾像這次來得又快又急，加上今年又適逢產業出貨旺季，若10月底又祭出限電令，恐怕今年會旺季不旺，而且會比上游IC缺料更麻煩。

尤其目前是電子產業傳統旺季，包括平板、智慧手機、筆電等終端產品，都會需要使用散熱模組與風扇，一旦缺乏這兩項零組件，自然就無法出貨，而短期內散熱廠仍可用庫存支應，但若限電持續下去，庫存水位恐將面臨警戒線。

一名被動元件業者則指出，隨著電子終端產品功能愈來愈多元且複雜，耗電量愈來愈高，需要更多被動元件來進行穩壓、穩流、過濾雜訊，以維持終端裝置正常運作，若未來供電狀況不穩，將打亂供應鏈的供貨節奏。

由於中國地方盛傳，未來部分區域將會不定期斷電或限電，不少製造業都憂心，若相關情況成為常態，將不利生產線製造品質穩定與管控，未來可能不會再考慮於供電不穩的地區進行高精密與高階產能投資。

中國 供應鏈 台灣

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