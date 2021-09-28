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上海美西線海運價大跳水 3天跌掉3個月漲幅

記者陳政錄／綜合報導
中國往美西的海運價格下跌。圖為寧波港。（新華社）
中國往美西的海運價格下跌。圖為寧波港。（新華社）

今年來水漲船高的國際海運價格，可能將出現修正。據浙江寧波、廣東惠州等地貨運企業說法，近日從寧波港、上海港到美國西海岸的海運費價格大幅下跌，「三天跌去了三個月的漲幅」，理由與近期中國各省限電，工廠停產出不了貨有關。

「中國經濟周刊」引述中國外運股份有限公司內部人員提供數據顯示，去年6到9月初，從東部沿海港口出發，到美國西海岸的「美西線」，20英呎標準貨櫃運價從100美元，上漲到最高1萬5000美元，另往中東的價格也從300美元，漲到4500美元。

寧波一家海運公司負責人說：「美西線海運費價格27日應該是1萬2000美元多一點，差不多是三個月前的價格。」

但隨近期各省「能耗雙控」限電、限產範圍擴大，影響企業生產，「貨少了，價格就跌了」。惠州某外貿物流服務企業負責人表示，市場沒貨，貨櫃價格炒作不起來。

在限制用電的狀況下，工廠交貨壓力大，產能受限導致的供應商交貨問題不可避免。據悉，有些企業因為每日減用30%電量，甚至嚴格的被減少50%，產能驟降接近一半，原本十天能交的訂單，現在出貨期拉長到了20幾天，甚至訂單也只能砍掉一半。

也有業內人士說，很多小型電子零組件，或生產轉換接頭、延長線等的企業早就放假，還有很多庫存等著運出去，運價一樣下跌。他表示，下跌也要看航線，譬如中國往美西線下跌，但往南亞線運價就在上漲，與季節性因素有關。

在此之前，美國聯邦海事委員會（FMC）8日公告，中國交通部、美國海事委員會和歐盟召開「全球航運監管峰會」，討論航運價格飆漲問題。隔日，北美航線主要航運商達飛海運宣布，所有子公司即期運價停漲至2022年2月1日止。

截至17日，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）報價3156.86點，較年初上漲90.34%。今年8月，上海到荷蘭鹿特丹運價年增617%、到洛杉磯運價年增223.9%。

對於外界關注海運費漲價，中國交通運輸部表示，空箱短缺情況已獲得基本緩解。中國商務部副部長任鴻斌本月中表示，將適時推出針對性強的政策支持，加大對中小微外貿企業的幫扶力度。積極支持跨境電商、海外倉、市場採購、離岸貿易等外貿新業態、新模式。

中國 美國 航線

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