人行：支持有序推動碳減排 完善綠色金融體系

近日中國 掀起一波「能耗雙控」政策風暴，多省採取限電、限產措施以符合當局要求。中國人民銀行（中國央行）也在召開2021年第3季例會時表態，要有序推動碳減排支持工具落地生效，以促進實現碳達峰、碳中和為目標，完善綠色金融體系。

碳減排支援工具是指提供優惠利率 融資，精準直達支持綠色發展，並能有效撬動社會資金促減排。金融機構可計算貸款 帶動的碳減排量，進一步加大對科技創新、製造業的支持，提高製造業貸款比重，增加高新技術製造業信貸投放。

人行貨幣政策委員會第3季度例會24日在北京召開，人行官網27日揭露訊息，會議上分析當前中國國內外經濟金融形勢，認為今年來，經濟總體延續恢復趨勢，穩健的貨幣政策保持連續性、穩定性和可持續性，以及貸款利率穩中有降，人民幣匯率預期平穩等。

會議也坦言，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨嚴峻複雜，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡，人行要求，要加強國際宏觀經濟政策協調、做好跨周期政策設計，強調「穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性。」

另一方面，人行表示，要用好新增人民幣3000億元（約466.6億美元）支小再貸款額度，支持增加小微企業和個體工商戶貸款；同時，提出深化金融供給側結構性改革、支持銀行補充資本、健全市場化利率形成和傳導機制、深化匯率市場化改革、構建金融有效支持實體經濟的體制機等政策方向。

人行也提到，要有序推動碳減排支持工具落地生效，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。除了貼近當前「能耗雙控」政策主旋律外，對於中國恒大集團的債務危機，人行會議也提到，要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益，推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。