MacBook傳砍單 衝擊台灣蘋果鏈業績

受到缺料、在家工作（WFH）需求等衰退，以及新舊產品轉換等三個因素影響，外資分析師 預估，搭載M1晶片的MacBook Air/Pro可能在明年上半年砍單15%，將衝擊到蘋果 筆電供應鏈 業績表現。

蘋果筆電供應鏈包括組裝廠廣達、散熱模組雙鴻、超眾、奇鋐、ABF載板欣興、軸承新日興、背光模組瑞儀、鍵盤精元與茂林，以及LCM模組廠GIS業城等。

相關供應鏈均不評論單一客戶與產品。

筆電代工龍頭廣達指出，8月筆電出貨550萬台，月減6.78%、年減12.7%，連兩個月出貨下滑，也是今年單月首度較去年同期衰退，累計今年至今出貨達4940萬台。廣達表示，8月出貨下滑主因供應鏈缺料，以及貨運物流影響所導致。

展望第3季，廣達表示，由於供應鏈缺料，加上貨運物流影響仍嚴峻，維持第3季出貨季減個位數的看法，約持平去年同期的1,830萬台；下半年有商用等主流機種接棒，在手訂單穩健，但因去年比較基期較高，因此對下半年的年增幅度保守看待。

分析師指出，蘋果明年上半年MacBook出貨量下修約15%，預期對供應鏈影響將自明年第1季中期開始；零組件短缺是造成MacBook砍單的原因，短缺最嚴重的零組件是電源IC，尤以交期達52周的德州儀器（TI）最久。

另外，疫情造成需求結構改變，也影響MacBook需求，主因WFH需求下滑，以及購買力因通膨而下降。

分析師強調，預測配備新Apple Silicon的MacBook Air將在明年第2季末或第3季初期進入量產，因此2022年第2季的產品轉換期，對MacBook訂單也會有所影響。

另外，其他個人電腦（PC）品牌也會遭遇零組件供應短缺，以及需求結構改變帶來的挑戰。因此預估2022年PC／筆電出貨量將衰退10%至15%，高於市場共識的0至10%。

分析師指出，欣興為Apple Silicon ABF載板獨家供應商，預期明年上半年更積極爭取非蘋陣營的ABF載板訂單，以提升擴產後的產能利用率。

超微（AMD）為ABF載板關鍵客戶之一，欣興若提高產能利用率，最有效策略就是取得更多AMD訂單，這對同行南電營運將有直接的影響。