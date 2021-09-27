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缺電危機加劇 多家機構調降中國經濟成長預測

編譯林聰毅／綜合外電
中國缺電危機加劇，中金、野村等多家機構調降中國的經濟成長預測。
中國缺電危機加劇，中金、野村等多家機構調降中國的經濟成長預測。

經濟學家警告說，中國電力短缺惡化迫使企業減產，今年的經濟成長可能減緩。

中金公司（CICC）預估，電力短缺將導致中國第3、4季經濟成長率減少0.1個0.15個百分點；野村控股調降對中國全年國內生產毛額（GDP）預測；摩根士丹利則警告，中國第4季產值下滑。

中金公司的經濟學家說，電力供應衝擊將對短期生產造成重大影響，尤其是在9月，當月的工業生產成長可能下滑4%至4.5%。

野村在27日的報告說，中國在江蘇、浙江及廣東等經濟重鎮實施嚴格的限制措施，可能導致本周稍晚將公布的採購經理人指數（PMI）跌至50這條景氣榮枯線以下。報告並指出，「由於供給衝擊，已下調 （中國）第3、4季的GDP年增率，由原先預估的5.1%及4.4%分別下調為4.7%及3.0% 」該機構上周末已將今年中國成長率預測由8.2%降為7.7%。

野村首席中國經濟學家陸挺說，現在可能進一步下調中國今年成長預測，他在報告說，即使下調中國的成長預估值，「我們仍看到更多下行風險，我們預期市場很快就會向下調整他們的預測。」

摩根士丹利的經濟學家預測，在今年底前若按照目前的速度減產，中國第4季GDP成長率將減少1個百分點。鋼鐵、鋁及水泥等產業遭限產的打擊，鋁產能約有7%停工，全國約29%水泥產量受影響，下一個面臨中斷的產業可能造紙與玻璃。

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