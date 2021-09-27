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航運「貨櫃難求」 中國鼓勵業主與航運企業簽長約

記者林汪靜／綜合報導
中國交通運輸部發言人孫文劍表示，鼓勵貨櫃業主和航運企業簽訂長期合約。（取材自界面新聞）
中國交通運輸部發言人孫文劍表示，鼓勵貨櫃業主和航運企業簽訂長期合約。（取材自界面新聞）

針對國際航運貨櫃市場「一櫃難求」的狀況，中國交通運輸部發言人、政策研究室負責人孫文劍26日表示，鼓勵貨櫃業主和航運企業簽訂長期合約，雙方的利益都能夠得到保障，同時發揮對市場價格的平抑作用。

中新經緯報導，孫文劍在中國國新辦26日舉行的記者會上指出，中國外貿情勢的持續向好推動國際貨櫃運輸需求開始大幅度增長，而境外疫情的反彈導致部分境外港口擁堵嚴重，國際物流供應鏈不暢、船舶運行效率和空箱周轉率大幅下降，特別是今年4月，受蘇伊士運河堵塞等事件的影響，包括中國在內各主要遠洋航線的運力仍然緊張，運力供需失衡，全球的運價保持高位。

孫文劍表示，中國交通運輸部高度重視，會同商務部、工信部等部委採取積極措施，統籌做好疫情防控和保通保暢各項工作。

第一，是積極引導國際班輪公司加大中國出口航線運力和貨櫃供給，提高貨櫃運輸效率。在中國主要航線上，今年1到8月，各主要班輪公司投入的艙位數也開始大幅度增長，其中北美航線運力達到911萬標箱，比去年、2019年同期分別增長40.2%和24.8%；西北歐航線運力為567萬標箱，比去年和2019年同期分別增長23.7%和8%。

第二，是積極配合中國工信部協調中國的造箱企業加大生產力度，協調班輪公司加快空櫃回運，目前月產能已經由以往的20萬標箱提升至歷史最高50萬標箱，隨著中國新造箱產能釋放，空櫃周轉加快，據主要的班輪公司反映，空櫃短缺情況目前已經基本獲得緩解，中國主要貨櫃生產企業新箱庫存已經超過40萬標箱，新箱供給有充足保障。目前只有個別班輪企業因為船期延誤、天氣、疫情防控等影響，在個別港口可能出現臨時性的少量貨櫃短缺。

第三，是推動港航企業和進出口企業加強合作，共克時艱，並鼓勵中國的貨主企業與班輪公司積極商簽長期運輸合約，提供穩定供應鏈保障。長約客戶是貨櫃運輸「大頭」，很多境外的貨主企業都會簽署長期的合約，以穩定價格獲得運輸服務保障，目前貨櫃單櫃價格已經達到上萬美元。「在這裡我們鼓勵業主和航運企業簽訂長期合約，雙方的利益都能夠得到保障，同時發揮到對市場價格的平抑作用。」

他強調，下一步，將繼續落實好穩外貿相關舉措，確保國際物流供應鏈的暢通。

中國 航線 疫情

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