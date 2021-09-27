美再啟關稅戰線 針對稀土釹磁鐵調查 中科三環首當其衝

中國是全球稀土最大的生產國和出口國。（路透資料照片）

美國 商務部24日宣布對釹鐵硼永磁（釹磁鐵）進口啟動232調查，這是美國總統拜登上任以來，對進口產品是否損害美國國家安全的首個232調查，矛頭正對準全球最大的生產國和出口國中國 的稀土 產品釹磁鐵。

中國最大、全球第二的釹鐵硼永磁材料生產商中科三環首當其衝，中科三環釹磁鐵產品主要外銷歐美，是特斯拉Model3永磁同步電機的主力供應商，現有1.4萬噸產能用於新能源汽車生產。一旦美國232調查祭出關稅懲罰，恐遭重擊；而中國200多家釹鐵硼生產企業也正嚴陣以待。

釹磁鐵產品主要應用在電動汽車、風力渦輪機等關鍵基礎設施，以及電腦硬盤、音頻設備、磁共振設備等領域。美國商務部認為，釹磁鐵材料擴及應用於戰斗機、導彈制導系統等，將關鍵影響國家安全系統，不能由單一市場獨占。

美國釹磁鐵的進口主要來自中國，中國最大的高性能釹鐵硼永磁材料龍頭企業中科三環，產能逾1.9萬噸，在汽車領域應用占50%，主力布局新能源車永磁體產線。

中科三環是從中國中科院物理所技術孵化，在中國率先實現第三代稀土永磁材料釹鐵硼的研究開發和產業化，開創了中國第三代稀土永磁產業。目前跟中國國家磁學開放實驗室、中科院、北京大學、 北京航空航天大學、 哈爾濱工業大學等深入進行產學研合作。中科三環也是特斯拉Model3永磁同步電機的主力供應商，獨供釹鐵硼磁體。

這次美國挑起稀土材料釹磁鐵232調查，恐再引發美中兩敗俱傷。環球時報報導，中國世貿組織研究會副會長霍建國分析，中國是全球稀土最大的生產國和出口國，美國再加徵關稅也必須由中國進口釹磁鐵；中國在稀土等關鍵的資源出口擁有絕對優勢，難以撼動地位，只怕美國最終會讓自己國家的企業受到傷害。