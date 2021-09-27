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高階iPhone 13賣翻 代工廠鴻海吃補

記者吳凱中／綜合報導
高階iPhone新機熱銷，法人看好有助主力代工廠鴻海業績。（本報資料照片）
高階iPhone新機熱銷，法人看好有助主力代工廠鴻海業績。（本報資料照片）

蘋果iPhone 13系列新機24日正式開賣，據蘋果官網顯示，目前中國、美國及台灣等三大市場iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max兩款高階機種供應緊缺，從訂購到出貨約需三至五周。蘋果高階新機熱賣，法人看好以高階機種組裝為主的鴻海受惠大。

根據蘋果中國官網最新訊息，截至26日，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max到貨時間皆需四至五周，而iPhone 13、iPhone 13 mini則需七至十天，類似去年iPhone 12系列開賣出現高階機種供貨緊缺的狀況。

美國市場方面，高階機種較供應同步吃緊，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max到貨時間皆需要三至四周。iPhone 13及iPhone 13 mini分別為七至十日、五至十日。

台灣蘋果官網則透露，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max到貨時間也要四、五周，iPhone 13 mini到貨時間為七至十日，但iPhone 13到貨時間長達二至三周，與中國、美國市場較為不同。

根據國內電信業者24日開賣當天的數據顯示，遠傳開賣首日銷售量是去年iPhone 12首賣日的近兩倍。中華電信方面，Pro／Pro Max等頂規旗艦主力機型大賣、占總數八成，是鐵粉首選。

市場分析，iPhone 13系列高階機種緊缺，除與蘋果初期供貨量有關外，高階機種較受美國、中國及台灣果粉青睞，引發銷售熱潮，也是到貨時間較長的原因之一。

鴻海今年仍是蘋果新機最大代工合作夥伴，iPhone 13供貨比重約七成，主要供應Pro以上等高階機款，以及13過半訂單。和碩整體訂單比例約25%，以組裝iPhone 13 mini為主，並搭配部分13機款。

今年擠進供應鏈的陸廠立訊精密，訂單占比約5%。

外資預估，隨著新iPhone及蘋果新品9月底上市，鴻海9月營收可望達到新台幣5400億元（約192.8億美元），月增35%、年增16%，第3季業績將達新台幣1.35兆元（約482億美元）。

iPhone 蘋果 美國

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