面板業供過於求 警鈴聲響起 衝擊群創、友達等業者

電視面板報價大跌，業界10.5代廠擴產計畫卻未因此縮手，敲響供過於求警鐘。（本報資料照片）

9月電視面板報價創史上最大跌幅，業界10.5代廠擴產計畫卻未因此縮手。夏普 旗下廣州超視堺10.5代廠維持既定擴產腳步，估計將大手筆投資 人民幣80億元至100億元（約12.4億美元至15.5億美元），朝月產能15萬片邁進，擴產幅度高達66%，產能增幅是業界10.5代廠中最大。

超視堺持續擴產，加上京東方、華星光等指標陸企也未傳出終止10.5代廠擴建，短期內業界等於將新增一座月產10萬片以上10.5代廠產能。由於10.5代線的玻璃面積相當於8.5代線的兩倍，新增產能相當驚人，主要用於43吋、65吋及75吋等大尺寸應用，恐再度吹皺面板業一池春水，在面板報價崩跌當下，不利報價止跌反彈，並敲響供過於求警鐘，衝擊群創、友達等相關業者。

超視堺為日商SDP全資子公司，夏普因持有SDP近25%股權，且泛鴻海集團又是夏普持股逾五成的大股東，因此超視堺也被視為具台資色彩面板廠，也是台資面板廠當中，唯一擁有最先進10.5代產能的業者。

設備廠透露，超視堺看好大尺寸電視及公眾顯示器（PID）市場，已對設備供應商拉貨，擴產態勢積極，不受近期面板報價崩跌影響，預計明年上半年月產能由現階段的9萬片擴充至12萬片，並朝15萬片邁進，擴產幅度逾66%，總計投資額估達人民幣80億至100億元。

10.5代廠為目前LCD業最新進的廠，在三星顯示器、樂金顯示器（LGD）兩家韓國大廠淡出LCD製造，專注OLED等高階技術後，全球主要10.5代廠都在中國。龍頭京東方規劃合肥10.5代廠今年底產能由12萬片增至15.5萬片，武漢10.5代廠則由12萬片增至18萬片，擴產幅度約三成至六成不等。

華星光電兩座10.5代廠設計月產能均為9萬片，朝10.5萬片擴產邁進中，擴產幅度逾16%，即便近期業界傳出因應面板報價有意減產，但京東方、華星光都尚未釋出暫緩10.5代廠擴充的消息。相較之下，超視堺朝月產能由9萬片推進至15萬片邁進，擴產幅度高達66%，增幅居業界之冠。

值得注意的是，群創8月董事會通過，與超視堺簽訂長期供貨協議，並於今、明年支付人民幣40億元（約新台幣172億元），向超視堺取得2022年至2033年面板供應，面對報價跌跌不休，日後群創如何去化這些面板，頗受關注。

群創對與超視堺的合作仍信心滿滿，董事長洪進揚日前在法說會指出，10.5代線切割效率最佳，生產大尺寸面板遠優於既有的六代與7.5代線。在超視堺加入供應群創面板後，預估群創整體面板面積將增加2%~3%。挹注獲利貢獻將大於營收 成長，也有助於強化群創在大尺寸、電視產品話語權。