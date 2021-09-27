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全球塞港推升附加費 台灣貨櫃三雄 下半年獲利將倍增

記者黃淑惠／台北27日電
法人預估，在塞港各種附加費持續墊高下，貨櫃三雄下半年稅前獲利有望挑戰4000億元台幣。（本報資料照片）
法人預估，在塞港各種附加費持續墊高下，貨櫃三雄下半年稅前獲利有望挑戰4000億元台幣。（本報資料照片）

全球塞港數字創新高，逾600艘，較先前高點增逾五成，法人估，在塞港各種附加費持續墊高下，而台灣貨櫃三雄運力持續增加，三雄下半年稅前獲利數字有望較上半年翻倍，估挑戰新台幣4000億元（約142.8億美元）大關。

根據海事機構平台Seaexplorer統計，上周全球主要港口等待泊位的船隻逾600艘，而在美國加州洛杉磯和長灘港外，近期有73艘巨型貨櫃船排隊要入港，數量較上月倍增，創下有史以來最高「塞船」紀錄。業界指，這個情況恐導致各類貨櫃海運附加費續飆，推升三雄獲利數字。

法人估，台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海本季的獲利，就會率先交出亮眼成績單，預期第3季單季長榮稅前將賺逾新台幣900億元（約32.1億美元），陽明則約落在新台幣580億到600億元間（約20.7億美元至21.4億美元），估計萬海應約有新台幣350億到360億元（約12.5億美元至12.8億美元）的獲利能力。

若用較大區間估算，貨櫃三雄今年稅前盈餘成績也相對亮眼，長榮估將落在新台幣2600億到2800億元（92.8億美元至100億美元）之間，陽明約有新台幣1800億到1900億元（約64.2億美元至67.8億美元）實力，萬海則將賺新台幣1100億到1200億元（約39.2億美元至42.8億美元）之譜。據悉，法人對貨櫃第4季看法分歧，若樂觀來看，塞港問題無解、三雄第4季運力續增，則三雄下半年稅前盈餘合計有望挑戰4000億元新台幣。

根據全球海運龍頭馬士基最新調高的財測預估，該公司今年稅前息前獲利（EBIT）約新台幣5400億元（約192.8億美元），法人指出，從疫情以來，三雄獲利能力均超越馬士基，因此樂觀預期，今年三雄的稅前盈餘整體可站上6000億元（約214.3億美元）。

至於塞港問題，根據外電報導，美國玩具工業協會表示，加州港口危機恐影響年底購物季，美國每年銷售30億件玩具，八成五來自中國。因此，多家玩具企業已表示，今年玩具產品將缺貨。對此，加州港口官員指出，塞船情況可能一路延續到明年夏天。

因為塞港，洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）表示，該單位恐來不及將所有貨物送到台灣供應鏈，如果要準備今年的耶誕節禮物，最好現在就開始採買。換言之，美國的節慶搶購潮恐提前引爆，強大的需求恐讓塞港更塞。

由於塞港問題愈演愈烈，業界預期衝擊短期無解，近期，美國知名倉儲式連鎖店Costco（好市多）財務長理察・加蘭蒂（Richard Galanti）表示，正在對包括瓶裝水、衛生紙等關鍵商品實行限購。

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