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除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

編譯林奕榮／綜合外電
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

在市場關注恒大危機對中國金融體系造成的廣泛影響之際，分析師指出，電力供給受限也可能對中國經濟造成重大衝擊，並且波及全球市場。

對電力的需求持續升高、燃煤和天然氣價格飆漲，以及北京當局的嚴格減排目標等因素，導致中國採取限電措施；首當其衝的是煉鋁、紡織、黃豆加工廠等製造業，許多工廠被要求限產，有些甚至完全停工。

中國23個省份中，近半未能達成北京設定的能源密集度（energy intensity）目標，目前正面臨限電壓力；江蘇、浙江和廣東所受衝擊最大，這三個工業重鎮合計占中國經濟規模近三分之一。

包括陸挺在內的野村控股分析師在研究中報告說：「目前市場關注焦點集中在恒大和北京當局對不動產產業的打壓，另一個重大的供給面震撼（限電）可能被低估甚至忽視。」這些分析師並預測，中國經濟本季將陷入萎縮。

中國限電問題日益惡化，反映全球能源供給極度吃緊的狀況。目前，能源供給受限已在歐洲市場引發混亂。經濟自新冠肺炎疫情中復甦帶動了家庭和企業的用電需求，但礦商和石油鑽探業者的投資減少，使產量受限。

但中國這場能源危機有一部分原因來自本身的政策，因為中國國家主席習近平想要確保明年2月舉辦冬季奧運時的空氣品質，並向國際社會展現他認真在為經濟脫碳。

過去一個月來，中國煤炭期貨已上漲逾三倍並數度改寫紀錄新高，原因是對礦區安全和汙染的疑慮致使生產受限，加上中國持續禁止最大供應國澳洲的煤礦進口。與此同時，歐洲銷往亞洲的天然氣價格已飆漲至季節高點，因各國均試圖以較高的價格爭購正持續減少的供給。

陸挺表示：「中國限電措施的影響將擴散並衝擊全球市場，各市場很快就會開始感受到紡織品、玩具到機械零件短缺的問題。」

中國 北京 分析師

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