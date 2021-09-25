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中國最強民企 華為六連霸 再蟬聯寶座

記者戴瑞芬／綜合報導
2021中國民企500強，華為連續第六年位居榜首。 （網路照片）
2021中國民企500強，華為連續第六年位居榜首。 （網路照片）

2021中國企業500強榜單昨（25）日公布，今年500強企業，製造業占了一半有249家；入圍門檻是營業收入平均人民幣（下同）392億元，排第一位的國家電網營收高達人民幣2兆6677億元，「兩桶油」中國石油天然氣集團、中國石油化工集團排在第二及第三位；500強中營收達千億級的企業有222家。

同時發布的2021中國民營企業500強，華為連六年位居榜首，京東、恆力集團分列二、三位。

中國企業聯合會常務副會長兼理事長朱宏任表示，從500強企業入圍的門檻看，營收超過1,000億元的企業有222家，比上年增加五家；企業的營收超過兆元級門檻有八家，「預計明年超過人民幣兆元級門檻的企業，將會首次突破十家。」

前十強分別是國家電網、中國石油天然氣集團、中國石油化工集團、中國建築、中國平安保險集團、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國人壽保險集團及中國鐵路工程集團。

今年中國企業500強總營收89.83兆元，比上年增長4.4%；利潤總額6兆元，比上年增長7.7%。同期世界500強的營業收入下滑了4.8%。朱宏任指出，應對疫情中國企業成長的步伐相較全球是穩健的。

同時發布的2021中國民營企業500強榜單，華為投資控股連續六年位居榜首，京東、恆力集團在後。

民營企業500強入圍門檻為營收235億元。有13家民企營收超過3000億元。華為8913億元、京東集團7686億元、恆力集團6953億元、正威國際集團6919億元、阿里巴巴6442億元等五家企業營收全都超過6000億元。

榜單還呈現超大型企業繼續增長、出口額持續增長等特點。2020年民營企業500強出口總額1323億美元，比上年增加9.4%。但受新冠肺炎疫情和國際局勢等因素影響，民營企業500強海外投資小幅下滑。

從地域分布來看，浙江以96家企業入圍2021中國民營企業500強位居榜首，江蘇、廣東、山東、河北、北京、上海、福建、湖北、河南則分列二至十位。

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