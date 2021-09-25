連18紅 台灣外銷訂單創最強8月 金額達535億美元

8月外銷訂單達535億美元，創同期新高。（本報資料照片）

經濟部統計處24日公布8月外銷訂單數據。8月外銷訂單金額為535.0億美元，為歷年同月新高，年增17.6%，拿下連18紅。累計1至8月外銷訂單4,187.3億美元，為歷年同期新高，年增三成。

統計處也預測9月外銷金額為580億至595億美元，年增15.9%至18.9%，有望拿下連19紅；第3季外銷金額1,668至1,683億美元，季增3.6%至4.6%，年增18.2%至19.3%。統計處補充，按趨勢發展，9月及第3季皆有望創下同期新高。

8月外銷訂單按貨品別分析，資通信產品因筆電、顯示卡等需求強勁，但手機組裝較去年同月減少，訂單金額為138.4億美元，創歷年同月新高；電子產品因5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，訂單金額為165.1億美元，年增17.7%；光學器材因大尺寸面板價格續居高檔，加上車載面板接單成長，致年增23.0%。

傳統貨品方面，因終端需求續強、原物料價格高，各產品均呈現二位數以上正成長。基本金屬因各國擴大基礎建設，加上鋼價上漲，訂單金額為30.7億美元，年增近五成；塑橡膠製品及化學品皆因油價相對處於高檔及市場需求續強，分別年增45.3%及56.1 %。

觀察8月接單地區，美國 、中國及香港、歐洲及東協訂單金額均創歷年同月新高。

其中，美國訂單金額達163.3億美元最多，陸港訂單149.3億美元緊追其後；歐洲訂單金額為84.3億美元，但因資訊通信產品訂單減少，僅年增3.7%；東協地區則年增近三成，主因為電子、資通信產品及礦產品訂單增加。

另外，8月受到在台灣 生產較多的傳產接單表現高於海外生產的科技類貨品，使得8月份外銷訂單海外生產比降至49.3%，較上年同月下降4.4個百分點。

展望未來，統計處認為，新冠肺炎變種病毒 持續在全球蔓延，美中貿易戰未解，加上時序進入秋冬疫情有再升高之慮，恐增添全球經貿之不確定性，但隨著各國加速疫苗施打及陸續推動振興方案，有利全球景氣穩健復甦。據外銷訂單受查廠商對9月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為53.9，預期9月訂單金額將較8月增加。